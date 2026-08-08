Звон, пульсация или шум в ушах: когда не следует медлить с визитом к врачу

Шум в ушах может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем

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Почти каждый человек хотя бы раз в жизни чувствовал раздражительный звон или жужжание в ушах , с которым впоследствии просто научился жить. Однако существуют ситуации, когда такой внутренний шум не является следствием обычного переутомления, а тревожным сигналом организма о развитии скрытого опасного заболевания.

Об этом пишет медицинское издание Egészség Kalauz.

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Скрытые причины неприятного симптома

Механизмы возникновения тинитуса чрезвычайно сложны, но чаще всего он появляется из-за длительной перегрузки слуховой системы громкими звуками или повторяющиеся ушные инфекции. Спровоцировать проблему могут старые травмы головы и шеи, которые способны повредить тонкие структуры внутреннего уха или нервные пути даже через несколько недель после инцидента.

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Более серьезной причиной выступают опухолевые образования, в частности акустическая неврома, которая во время своего роста давит на ствол головного мозга и может привести к опасному для жизни состоянию. Если же пациент слышит не монотонный звон, а ритмическую пульсацию в такт сердцебиению, это свидетельствует о сосудистых заболеваниях, нелеченном высоком давлении или атеросклерозе.

Кроме того, на кровообращение и нервное обеспечение внутреннего уха оказывают негативное влияние различные системные нарушения в организме. К наиболее распространенным провокаторам относятся сахарный диабет, анемия, хронические мигрени, проблемы со щитовидной железой и различные аутоиммунные заболевания.

Когда необходима срочная медицинская помощь

Специалисты настоятельно рекомендуют обращаться к врачу, если шум в ушах не проходит больше недели, мешает нормально спать или существенно снижает ежедневную работоспособность. Немедленная госпитализация необходима в случаях, когда симптом сопровождается внезапной односторонней потерей слуха, сильным головокружением, слабостью мышц лица или нарушением зрения.

Во время осмотра врач прежде всего исключает наиболее простые причины проблемы, такие как наличие серной пробки или дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. Если же видимые физические отклонения не обнаружены, пациенту назначают детальное аудиологическое обследование, а в более сложных ситуациях направляют на магнитно-резонансную томографию.

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Методы лечения и профилактика

Эффективное преодоление тинитуса всегда базируется на правильной терапии основного заболевания, которое его спровоцировало. Если шум вызван гипертонией или понижением слуха, то подбор правильных медикаментов или качественного слухового аппарата обычно полностью устраняет этот неприятный звуковой фон.

В ситуациях, когда прямую органическую причину найти не удается, медики применяют когнитивно-поведенческую терапию, которая учит мозг игнорировать и отфильтровывать назойливые шумы. Отличные результаты также демонстрируют современные устройства звуковой терапии и генераторы белого шума, которые маскируют внутреннее жужжание и помогают пациентам спокойно спать.

Следует помнить, что некоторые распространенные лекарства, в частности, отдельные антибиотики и обезболивающие, имеют ототоксический эффект и могут сами провоцировать шум в ушах. Поэтому специалисты запрещают резко бросать прием препаратов, но советуют проконсультироваться с врачом о поиске более безопасных альтернатив, если симптомы появились после начала лечения.

Для долгосрочного сохранения здоровья эксперты советуют соблюдать правила безопасного использования наушников, слушая музыку не дольше часа на шестидесяти процентах максимальной громкости. Правильное питание, полноценный сон и избегание постоянных стрессов также значительно снижают риск обострения проблемы и помогают сохранить нервную систему.

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Напомним, уши рассказывают о вашем здоровье больше, чем вы думаете. Внезапное ухудшение слуха или боли в ушах могут оказаться не просто временным дискомфортом, а первыми тревожными сигналами о серьезных сбоях в работе всего организма.

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