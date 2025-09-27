“Звуковые ванны”: как саунтерапия влияет на мозг и в чем секрет ее удивительного эффекта

«Звуковые ванны» помогают телу расслабиться и уменьшают тревожность.

Реклама

Практика саунтерапии, известной также как звуковые ванны, использует гонги, колокольчики и вибрационные музыкальные инструменты для воздействия на состояние организма. Этот метод существует тысячелетиями, но сейчас переживает новое возрождение в современном велнессообществе. Хотя некоторые обещания инфлюэнсеров кажутся преувеличенными, первые научные исследования подтверждают: эта пассивная медитативная практика оказывает заметное влияние на организм и помогает расслабиться и телу, и сознанию.

Об этом пишет Popular Science.

Восстановление «дострессового» состояния

Издание отмечает, что академическая литература по «звуковым ваннам» пока находится в зачаточном состоянии, но имеющиеся данные научных исследований уже дают понимание того, что происходит на биологическом уровне. Исследователи предполагают, что излучаемые инструментами звуки и вибрации влияют на мозговые волны, и таким образом способствуют глубокому расслаблению.

Реклама

По словам ведущего исследователя этой темы, клинического психолога Калифорнийского университета Тамары Голдсби, во время сеансов тело переживает так называемую реакцию расслабления.

Поющие чаши

«Системы организма, по сути, замедляются, выходят из состояния „бей или беги“ и переходят в состояние „отдыха и переваривания“. Дыхание и частота сердечных сокращений замедляются, мышцы расслабляются, и тело возвращается в свое дострессовое состояние», — пояснила Голдсби.

Она определяет саундтерапию как «форму расслабления, снятия стресса, а иногда и исцеления», в которой используются вибрационные инструменты (тибетские певческие чаши, хрустальные чаши и гонги).

Научные доказательства влияния

Ряд исследований подтвердил положительные эффекты саунтерапии. В частности, в рецензируемом исследовании 2016 года участники сообщили о «значительном уменьшении напряжения, гнева, усталости и депрессивного настроения» после сеанса.

Реклама

Исследование 2022 г., опубликованное в журнале Religions, выявило значительную корреляцию между улучшением духовного благополучия и снижением уровня напряжения и депрессии. А работа, опубликованная в European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education в 2023 году, обнаружила у участников, слушавших тибетские певческие чаши, значительные изменения уровня гормонов, связанных со стрессом и снижение тревожности.

Физические ощущения и отличия от медитации

Как отмечает автор статьи, опыт саунтерапии глубоко физически, чего он не ожидал. Высокие звуки колокольчиков могут вызвать ощущение «невидимого червяка, пробирающегося в одно ухо и выходящего из другого», а низкие басовые звуки гонгов побуждают к более медленному дыханию.

Голдсби объяснила, что ключевое отличие «звуковой ванны» от обычной медитации состоит в том, что это пассивный опыт, в то время как медитация является активной практикой.

«Именно звуковые ванны специально используют вибрационные музыкальные инструменты (инструменты, создающие сильные вибрации или звуковые волны), что, похоже, является решающим отличием для достижения более сильных положительных результатов для участников», — подытожила исследовательница.

Реклама

Хотя эффект расслабления может исчезать через несколько дней, исследователи уверены, что эта практика — это только «верхушка айсберга», и ее потенциал требует дальнейшего изучения.

Напомним, связь между плохим сном и гаджетами давно очевидна. Оказывается, что лучшим способом расслабиться перед сном является чтение книги, помогающее снизить уровень стресса.