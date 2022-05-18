Где и как сделать карту прививок для выезда за границу

Где и как сделать карту прививок для выезда за границу

Главный государственный санитарный врач рассказал, где внутренне перемещенные лица могут привиться и получить справку об этом.

Внутри перемещенные лица могут сделать плановые прививки в любом ближайшем учреждении, которое оказывает первичную медицинскую помощь.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире программы "Сніданок з 1+1".

Календарь прививок

Пациенту не нужно составлять декларацию. Все данные о прививках, сделанные в медучреждении, будут сразу внесены в электронную систему здравоохранения.

Врач также отметил, что в любом ближайшем медицинском заведении можно взять карту прививок для выезда за границу.

"Я бы советовал брать справку о проведении прививки. Это единственная универсальная форма, которая действует сейчас на период военного времени. Эта справка также принимается и за границей, если человек переезжает затем в другую страну. Прививки, входящие в национальный календарь, проводятся бесплатно", – рассказал Кузин.

Напомним, Игорь Кузин также рассказал, какие прививки нужно делать сейчас детям и взрослым.

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