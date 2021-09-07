Первые признаки беременности: 5 ранних симптомов до теста и задержки месячных

О том, что зачатие произошло, можно узнать за считанные часы. Есть несколько первых признаков беременности, на которые женщины сразу не обращают внимания. Однако ранний фактор беременности можно обнаружить в крови в течение суток после полового акта.

Желанная беременность или нет, женщины в любом случае прислушиваются к своему организму до начала цикла. И лишь немногие могут разгадать его подсказки. Если вам не терпится узнать, наступила ли беременность еще до покупки теста, читайте о первых признаках зачатия.

На какой день после зачатия появляются признаки беременности

Через 24-28 часов после зачатия до задержки в крови женщины можно обнаружить ранний фактор беременности. Его уровень растет в первом триместре, однако перед родами это вещество полностью исчезает из организма. Яйцеклетка обычно оплодотворяется за 12-24 часа после овуляции. Потом она гибнет.

Когда проявляются симптомы? Чаще тогда, когда эмбрион прикрепляется к стенке матки, и начинается выработка ХГЧ (хорионический гонадотропин) – гормон, который вырабатывает внешняя оболочка зародыша, и в норме определяется в крови и моче женщины только при наступлении беременности.

Именно это способствует начальным изменениям гормонального фона.

Хорионический гонадотропин человека

Но женщины начинают замечать первые симптомы беременности только после имплантации - через 7-10 дней после овуляции. Хотя каждый случай индивидуален, именно поэтому сказать наверняка, через сколько дней можно узнать именно о вашей беременности, будет сложно.

Какие ощущения в первые дни беременности

У кого-то первая симптоматика наступления беременности может проявляться очень явно, а кто-то ее поначалу вовсе не заметит.

Единицы женщин могут почувствовать, что забеременели сразу после зачатия. И это будут интуитивные, подсознательные ощущения, которые медицина объяснить не может. Как правило, проявляются признаки беременности не ранее 8-10-го дня с момента оплодотворения яйцеклетки.

Диагностика на ранних сроках возможна по нескольким признакам. Первый - это задержка менструации.

"Первый признак беременности - это задержка менструации. Но многие женщины не знают, что такое нормальный регулярный цикл. При беременности минимум 25% женщин имеют кровянистые выделения в первые месяцы беременности. И отличить менструацию от имплантационного кровотечения могут не все. Чаще всего задержка менструации бывает у молодых женщин. Нормальным считается цикл от 21-35 дней +- 7 дней", - говорит акушер-гинеколог, врач-исследователь, руководитель Международной Академии Здоровой Жизни Елена Березовская.

Первые признаки беременности

Первые признаки беременности

Кроме задержки менструации при беременности никаких других симптомов может и не быть. Но при задержке, следует подождать 5-7 дней, а потом сделать тест на беременность. Если тест окажется ложным (показывает одну полоску при отстутсвии месячных), повторите его через 2-3 дня.

Еще один метод диагностики беременности - лабораторный. Исследование определит уровень ХГЧ, возникающего в крови с появлением беременности.

"Уровень ХГЧ до 5 единиц может быть и не у беременных женщин. О беременности мы говорим, когда уровень хорионического гонадотропина выше 25 мЕд/мл", - рассказывает Елена Березовская.

УЗИ имеет свои погрешности, поэтому врачи не рекомендуют делать частые исследования на ранних сроках беременности. Ультразвуковое исследование подтвердит наличие беременности не ранее 3-4 недели после оплодотворения.

Ультразвуковые волны нагревают ткани, что для плода первых недель небезопасно. На более поздних сроках УЗИ считается безопасным способом диагностики.

Далее рассмотрим другие наиболее частые симптомы беременности, которые обычно проявляются у женщины.

Болит внизу живота

Многие женщины сталкиваются с подобными ощущениями накануне менструации. Казалось бы, ничего необычного не происходит, и раз болит низ живота, значит, критические дни не за горами. Но не все так однозначно. Часто низ живота начинает потягивать не за сутки-двое до наступления месячных, а за 5-7 суток, когда до них еще слишком рано. И только когда эта боль повторяется изо дня в день и менструация не наступает в срок, женщина может задуматься. На самом же деле все это время в организме уже происходят изменения, а тянущие боли внизу живота вызваны имплантацией плодного яйца в полость матки. Обычно это происходит на 3-4-й день после полового акта. Еще двое суток необходимо для того, чтобы произошел процесс внедрения оплодотворенной яйцеклетки в эндометрий. Впрочем, не стоит забывать, что болеть живот может и по ряду других причин, не всегда вызванных беременностью, и лучше проконсультироваться с врачом.

Сонливость и усталость

Сегодня многие женщины живут в таком ритме, что никого не удивишь усталостью в конце рабочего дня. Но усталость усталости рознь. Если еще неделю назад, утомившись от физической или эмоциональной нагрузки, вы нашли время на отдых и быстро восстановили силы, то при беременности такая усталость будет только накапливаться.

А если утром просыпаться по звонку будильника стало сложнее, а в течение дня вам постоянно хочется прилечь и отдохнуть – это ранний признак того, что в организме уже идут перемены, и связано это с изменением гормонального фона женщины. Также может незначительно подниматься температура тела, но не выше 37,5 градусов. Тесты на беременность в это время, как правило, еще не показывают две полоски.

Чувствительность груди

У многих женщин такая чувствительность появляется за несколько дней до менструации, и судить только по этому признаку о возможной беременности, конечно же, не стоит.

Но некоторые женщины отмечают, что чувствительность груди при беременности намного сильнее, чем перед менструацией. К тому же могут произойти незнакомые вам ранее изменения – увеличится размер груди, станут более заметны вены на молочных железах, потемнеют, станут болезненными и набухшими соски. Словом, если подозреваете, что беременны, хорошо изучите свою грудь и обратите внимание на то, не происходит ли с ней что-то необычное.

Частые мочеиспускания

Часто женщины ждут этого симптома в третьем триместре беременности, и связано это с тем, что плод уже достаточно крупных размеров и надавливает на верхнюю часть мочевого пузыря, что вызывает частые позывы в туалет. На раннем сроке причиной частого мочеиспускания может быть изменение гормонального фона, в частности гормона ХГЧ. Он, в том числе, отвечает и за увеличение мочеотделения. Матка беременной женщины уже в первые недели беременности тоже хоть и незначительно, но увеличивается и давит на заднюю стенку мочевого пузыря, вызывая механическое раздражение и как результат – желание чаще посещать дамскую комнату, особенно в ночное время.

Изменение состояния кожи

Иногда у женщин накануне менструации появляется угревая сыпь на лице.

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Если вы не из их числа, а высыпания на коже неожиданно появились, есть повод задуматься о возможной беременности. Подобные высыпания относят к раннему токсикозу беременных. Они появляются из-за меняющегося гормонального фона женщины, и, как правило, на более поздних сроках - к моменту, когда она уже знает, что точно беременна, сыпь сама по себе проходит. Но следует помнить, что этот признак проявляется далеко не у всех и может зависеть от общего состояния здоровья женщины и ее питания.

Слизистые выделения

Увеличение количества вагинального секрета нормально при наступении беременности. Однако точно вам скажет врач после индивидуального осмотра. Если выделения жидкие, серо-белые, с неприятным запахом или, наоборот, стали творожистыми, хлопьевидными или гнойными, есть риск возникновения молочницы.

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Что делать при наступлении беременности

После того, как тест либо анализ крови подтвердит беременность, стоит обратиться к врачу.

Диагностика беременности важна. Вам предстоит встать на учет в женской консультации и встретиться с врачами, которые исключат риск внематочной беременности, наследственные и генетические заболевания плода.

Рацион, сроки скрининговых обследований, прием витаминов для поддержания здоровья женского организма и плода также распишут специалисты.

Смените косметику. Уход за лицом и телом во время беременности специфичный. Подберите гипоаллергенные средства без красителей и отдушек.

Возьмите за правило измерять давление днем и вечером, особенно, если чувствуете головные боли.

Добавьте в меню листовые овощи и фрукты. Особое внимание на продукты, богатые магнием. Во время беременности микроэлемент, который регулирует работу кишечника, обладает антистрессовым действием и важен для профилактики повышенного тонуса матки, просто необходим. Магнием богаты: гречка, пшено, морковь, шпинат, абрикосы, персики, малина, кунжут, орехи.Помните, что чай и кофе магний выводят.

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Включите в рацион продукты, содержащие фолиевую ксилоту. В спарже, брокколи, литовой зелени, свекле ее много. А о дополнительном приеме препаратов с метафолином вам расскажет врач индивидуально.

При головокружении обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Чтобы облегчить тошноту и изжогу, пейте больше больше воды, а сладости исключите. Введите легкие перекусы - не делайте промежутки между приемами пищи слишком длинными.

Автор: Маша Емельянова

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