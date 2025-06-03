Ученые узнали, какой напиток помогает сохранить ум и тело с возрастом

Кофеин из кофе положительно влияет на мозг, тело / © Pexels

Реклама

Ежедневное употребление одной-двух чашек кофе может помочь женщинам сохранять как ментальную, так и физическую форму с возрастом, оставаясь активными, сильными и умственно ясными.

Об этом пишет Newsweek.

Эти выводы ученые сделаны на основе анализа данных о питании и здоровье 47 513 женщин, собранных в течение 30 лет — начиная с 1984 года.

Реклама

Исследование показало, что женщины, которые употребляли кофе с кофеином в среднем возрасте (от 45 до 60 лет), имели большую вероятность достичь здорового старения. Такой эффект не наблюдался при употреблении чая или кофе без кофеина, тогда как потребление колы, наоборот, значительно снижало шансы на здоровое старение.

Здоровое старение в исследовании означало достижение возраста 70 лет и более без 11 основных хронических болезней, с сохранением физической активности, хорошего психического состояния, отсутствия когнитивных нарушений и жалоб на память.

«Хотя предыдущие исследования связывали кофе с отдельными показателями здоровья, наше стало первым, которое оценило влияние кофе на различные аспекты старения в течение трех десятилетий», — отметила главный автор исследования Сара Махдави из Гарвардского университета.

«Наши выводы свидетельствуют, что именно кофе с кофеином — а не чай или безкофеиновый — может иметь уникальные преимущества в сохранении ментального и физического здоровья с возрастом».

Реклама

Махдави также подчеркнула, что умеренное потребление кофе должно быть частью общего здорового образа жизни: с правильным питанием, физической активностью и отказом от курения.

Женщины среднего возраста употребляли в среднем 315 мг кофеина в день — это примерно три малые чашки кофе. Более 80% этого кофеина поступало из регулярного потребления кофе.

Для участниц, которые достигли здорового старения, каждая дополнительная чашка кофе в день увеличивала шансы на хорошее состояние в старости на 2-5%.

Однако не все источники кофеина одинаково полезны: употребление колы связано с 20-26% более низкой вероятностью здорового старения. А чай не продемонстрировал никакой связи с положительными показателями старения.

Реклама

Ученые подчеркнули, что хоть кофе и имеет определенные преимущества, ключевую роль в здоровом старении все же играет общий образ жизни. Чрезмерное потребление кофе может быть вредным, особенно для людей с низкой толерантностью к кофеину или определенными генетическими особенностями.

В будущем исследователи планируют изучать, как биоактивные соединения в кофе взаимодействуют с генетическими и метаболическими маркерами старения, особенно у женщин.

Напомним, ранее мы писали о том, что регулярное потребление кофе положительно влияет на микробиом кишечника, способствуя росту полезных бактерий и улучшая общее состояние организма.