Боль в животе: когда нужно срочно вызывать врача

Боль в животе: когда нужно срочно вызывать врача

Боль внизу живота — частый симптом, с которым люди обращаются за медицинской помощью. Как распознать опасность?

Острая боль в животе — симптом очень неспецифический. Часто он указывает на диагноз, который можно установить точно, осмотрев пациента и сделав лабораторные исследования.

Первые признаки опасного состояния при боли в животе

Резкая боль внизу живота указывает на проблему, которую нужно решать, а не маскировать обезболивающими. Это лишь затруднит диагностику.

Чтобы врач смог правильно и быстро поставить диагноз, важны характеристики боли.

Он обязательно спросит о том, какие события предшествовали началу боли, где болит, а также есть ли сопровождающие симптомы, например, рвота, лихорадка, понос,

Наличие беременности, а также менструальный цикл у женщин — не менее важная информация для специалиста.

Острая боль в животе: основные причины

Внизу живота болит, как правило, при заболеваниях мочеполовой и пищеварительной систем. Это касается как мужчин, так и женщин. При боли внизу живота можно предположить следующие заболевания:

Аппендицит

Воспаление аппендикса (червеобразного отростка слепой кишки) — это очень опасно.

Основной признак аппендицита — боль в нижней части живота. Правда, при нетипичном расположении аппендикса может отдавать в левую или среднюю части живота.

Также при обострении аппендицита учащается сердцебиение - тахикардия, больного тошнит, лихорадит, он рвет и чувствует озноб.

Острая кишечная непроходимость

Состояние может провоцировать острую боль в нижней части живота, особенно когда патология - в нижних отделах кишечника.

Основной признак острой кишечной непроходимости — внезапная боль схваткообразного характера, плюс рвота, запор, вздутие (газы не отходят).

Ущемление паховой грыжи

Возникает внезапно, чаще после сильного физического напряжения.

Основной симптом паховой грыжи — сначала боль возникает в нижних отделах, затем распространяется на весь живот. Больной часто не может точно определить ее локализацию.

В первые часы может появиться жидкий стул, потом, наоборот, отхождение газов, стула прекращается. Возникает рвота. Состояние человека быстро ухудшается.

Острая задержка мочи

При этом состоянии тоже болит живот Такой симптом может указывать на мочекаменную болезнь, онкологические процессы в мочевыводящих органах, аденоме простаты у мужчин

Для этого состояния характерны боли внизу живота, человек чувствует переполнения мочевого пузыря, сильные позывы к мочеиспусканию, но самостоятельно помочиться не может.

Апоплексия яичника

Основной симптом апоплексии яичника — резкая боль внизу живота, которая отдает в задний проход, поясницу. Часто появляется головокружение, рвота, тошнота, слабость.

Боли начинаются обычно после физической нагрузки, полового акта во второй половине или середине менструального цикла.

Острое воспаление придатков матки

Основной симптом острого воспаления придатков матки — внизу живота тянет и ноет. Если воспалительный процесс развивается после родов, прерывания беременности, то возникает резкая боль, ухудшается состояние женщины, появляются тошнота и рвота, повышается температура тела.

Перекрут ножки кисты яичника

Гинекологический состояние, которое развивается при нарушении кровотока по сосудам в ножке кисты. При этом происходит отмирание кисты яичника. Женщина чувствует резкую боль внизу живота со стороны пораженного яичника, ее тошнит, лихорадит.

Внематочная беременность

Основной симптом внематочной беременности — острая боль внизу живота, которая быстро нарастает, отдает в прямую кишку, усиливаться во время дефекации. В случае разрыва маточной трубы боль усиливается, появляются кровянистые выделения из половых путей, состояние быстро ухудшается.

Боль внизу живота при беременности — может говорить об угрозе беременности, особенно если сопровождается кровотечением из половых путей. Также причиной возникновения острой боли внизу живота могут быть преждевременная отслойка плаценты, предлежание плаценты.

Боль может распространиться на весь живот, отдавая в прямую кишку, поясницу, может появиться кровотечение.

Острые воспалительные процессы в простате (предстательной железе), яичках, их придатках у мужчин (острый простатит, орхит, орхоэпидидимит, половые инфекционные заболевания — хламидиоз, гонорея).

Хронические заболевания половых органов — проявляются ноющие (нечеткими) болями, усиливающимися при обострении.

Что делать, если заболел живот: первая помощь

Врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог Анна Васкес Абант консультирует.

Сила боли говорит о характере заболевания брюшной полости.

Резкая боль, как от удара ножом в живот характерен для прободения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

Ноющая, колющая, режущая, схваткообразные боли, отдающей в ногу или поясницу и сопровождаются резями и учащением мочеиспускания, характерный для заболевания почек.

Связь боли с приемом пищи (возникновение боли натощак, или после еды), мочеиспусканием

При воспалении желчного пузыря и панкреатите боли могут появиться после употребления жирной, жареной пищи, злоупотребление алкогольными напитками.

Комбинацию боли с другими симптомами (повышением температуры тела, тошнотой, рвотой, задержкой стула или поносом). При пищевых инфекциях преобладающими симптомами являются интоксикация организма и понос, на фоне которых могут появляться боли в животе.

Никогда не употребляйте при боли в животе обезболивающие средства, если неизвестна причина ее возникновения. Применение медикаментов может изменить клиническую картину заболевания и сильно осложнить постановку правильного диагноза.

К какому врачу при боли в животе обращаться

Прежде всего вызывайте скорую или звоните семейному врачу. Но чаще всего пациент с болями в животе попадает на прием к хирургу, которому вы можете помочь в постановке правильного диагноза своим четким и детальным описанием болевого синдрома и клинической картины заболевания.

Положительный исход болезни напрямую зависит от вашего раннего обращения к врачу, своевременной постановки правильного диагноза и назначения адекватного лечения.

Боль в животе — симптом, никак нельзя игнорировать или лечить самостоятельно. Особенно, если вас мучает острый внезапная боль. Поэтому не медлите.

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