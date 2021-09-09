Трава чистотел: свойства и применение растения

Чистотел - это трава с крупными желтыми цветами, на сломах стеблей которых выступает оранжевый сок. Многие безжалостно выкорчевывают кусты и выбрасывают их на помойку, даже не подозревая, что уничтожают ценное лечебное растение, которое помогает при лечении многих болезней и дефектах кожи.

Сок чистотела, настои, измельченная трава чистотела - все применялось в народной медицине. Но фиторецепты из этой травы могут как помочь, так и навредить.

Лечиться чистотелом без сопровождния фитотерапевта опасно не только для здоровья, но и для жизни, ведь растение считается ядовитым, поэтому следует соблюдать меры безопасности.

Даже собирать чистоте нужно правильно, срезая траву чистотела, руки увлажняются соком растения, поэтому следует следить за тем, чтобы сок не попал в глаза. Лучше всего в целях безопасности использовать защитные очки и перчатки.

Общие сведения о траве чистотел

О целебных свойствах чистотела люди знали спокон веков. В древности лекари относили чистотел к растениям, которые сопособны очищать организм. В зависимости от лечебных свойств чистотел приобрел, помимо своего основного названия, еще несколько второстепенных.

Трава чистотел произростает в смешанных лесах, по опушкам, зарослям кустарников и в рудеральных местообитаниях. В природе данный вид произрастает в южной части Европы и в Средиземноморье, встречается также в Северной Америке. Туда его завезли ввв качестве лекарства от бородавок.

Название появилось потому, что растение начали применять в народной медицине как средство против кожных заболеваний — прыщей, угрей, лишаев, пигментных пятен, веснушек. Также его использовали для выведения бородавок, в связи с чем он приобрел название "бородавник".

В настоящее время, чистотел применяют не только в нетрадиционной медицине для лечения различных заболеваний. В научной медицине он также приобрел большую популярность — все шире практикуется наружное применение чистотела.

Имеется в виду не только сведение бородавок сырым соком, но и лечение других кожных болезней отваром (чаем) из чистотела. Объясняется это, по-видимому, тем, что некоторые алкалоиды обладают бактерицидным действием. Кроме того, растение содержит сапонины, флавоноиды, немного эфирного масла, каротиноиды, сердцевозбуждающее вещество и ферменты.

Чистотел

Полезные свойства чистотела

По составу чистотела можно судить о том, что это растение обладает слегка успокаивающим, противоспазматическим (на бронхи, кишечник) и желчегонным действием. Возбуждающее действие на сосуды ведет к небольшому повышению кровяного давления. Поэтому чистотел применяют при вялой работе кишечника, болезнях желудка и застое желчи.

Своими лечебными свойствами трава чистотел обязана большому количеству содержащихся в нем ядов (их больше двадцати) — он убивает многие виды бактерий.

В народе издавна считается, что чистотел помогает от ста болезней.

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Прежде всего, он — в силу своего названия — борется с кожными проблемами — чесоткой, экземой, фурункулезом, угрями и грибками разных видов, а также бородавками, кондиломами, полипами и даже мозолями. Больные места смазывают соком чистотела или принимают ванны с его отваром — кстати, они не только являются общеукрепляющими, но очень полезны для детей, страдающих от аллергии и диатеза. Чистотел — прекрасное средство от герпеса. При первых признаках этой неприятности, когда губы начинают чесаться, их жжет и покалывает, можно смело смазывать их настойкой или свежим соком чистотела.

Чистотел также лечит болезни дыхательных путей (бронхиальную астму, туберкулез, кашель, коклюш), ЖКТ (язва желудка и двенадцатиперстной кишки, воспаление кишечника, рак желудка, колит), а также гепатит, ревматизм и проблемы со щитовидной железой.

Вред чистотела и когда он противопоказан

Чистоотел может быть опасен и для человека, поэтому принимать его внутрь нужно крайне осторожно: то, что в капле представляет собой лекарство, в чашке становится ядом. Поэтому лучше не назначать чистотел в качестве лекарства самим, а довериться врачу, да и принимать его все-таки лучше под его наблюдением. А снизить уровень токсичности помогут молочные продукты — молоко, творог, кефир, ряженка.

Самстоятельное лечение чистотелом может привести к параличу центральной нервной системы, судорогам, усилению слюнообразования и секреции пищеварительных соков, повышению тонуса кишечника и матки.

Будьте внимтельны, прием настоя чистотела внутрь противопоказан:

беременным,

больным хронической ишемической болезнью сердца (стенокардией, инфарктом миокарда),

при гипотонической болезни,

при поносах и повышенной сонливости.

Применение чистотела при заболеваниях и в косметологии

Для красивой кожи трава чистотела применяется в составе лосьонов и тоников.

Чистотел хорошо помогает при проблемах жирной кожи лица.

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Так, если залить стаканом водки столовую ложку измельченной травы чистотела и две столовых ложки мелиссы и настоять неделю в темном прохладном месте, получится прекрасный лосьон, который избавит вас от излишней секреции кожного сала, угрей и комедонов. Протирать лицо таким лосьоном нужно только один раз в день — вечером, предварительно очистив кожу лица.

Таким же действием обладает и лосьон взятых в равных долях (лучше всего — по чайной ложке) цветов лекарственной ромашки, листьев мать-и-мачехи и травы чистотела и тысячелистника. Измельченные растения нужно залить водой, прокипятить в течение пятнадцати минут, остудить, процедить и добавить три столовые ложки водки и одну столовую ложку камфарного спирта.

В лечении и уходе за внешностью одинаково хороши сок, отвар и настойка чистотела. Сделать их совсем нетрудно. Для того чтобы получить чистый сок чистотела, нужно нарвать травы — причем не только наземную ее часть, но и корни, тщательно вымыть и перемолоть на мясорубке. Получившийся в результате зеленый сок, которого будет довольно много, надо перелить в чистую банку, закрыть крышкой и поставить в холодильник. Через несколько дней, когда он начнет бродить и булькать, нужно открыть банку, чтобы вышел газ. После того как вы сделаете это еще два раза, сок будет готов.

Приготовить отвар еще проще: перемолотый на мясорубке чистотел поместить в банку так, чтобы была заполнена ровно половина, залить кипятком и подождать, пока остынет, — готово!

Настой готовится точно так же, только перемолотый чистотел отжимают и процеживают, сок заливают водкой в соотношении один к одному и ставят в темное место на две недели.

Отвар чистотела с каланхоэ помогает при зубной боли. Для этого сок чистотела (1 часть), сок каланхоэ (1 часть) нужно смешать, смочить ватку и приложить к больному месту.

Сок чистотела по рекомендации фитотерапевта может применяться при заболеваниях желудка

Пить его так: первый день по 1 чайной ложке 3 раза в день до еды. А во второй и последующие дни принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды.

Говорят о лекарстве из чистотела для лечения аденомы простаты. Нужно смешать сок чистотела 1:1 с водкой и принимать смесь каплями один раз в день утром натощак. Растворять в 1/3 стакана воды. Первый день принимать 1 каплю смеси, на второй день — 2 капли и так постепенно довести до 30 капель на прием. После этого принимать раствор чистотела и водки по убывающей, пока вновь не дойдете до 1 капли на прием. Затем необходимо сделать перерыв на 10-12 дней и повторить курс.

Такое лечение проводят раз в году. Еще при аденоме нужно ежедневно пить до или после еды по 1/2 стакана крепкого настоя луковой шелухи. Это средство также хорошо действует на работу почек и сердца.

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Как заготовить чистотел в домашних условиях

К мистическим свойствам чистотела относится его способность влиять на наше настроение. Говорят, те, кто носит с собой веточку чистотела — неважно, свежую или сушеную, становятся более дружелюбными и терпимыми к окружающим — они перестают ссориться с друзьями, близкими и конфликтовать с коллегами. Защищает чистотел и тех, кому предстоит судебная тяжба или выяснение отношений с начальством.

Но как правильно заготавливать чистотел?

Прежде всего следует помнить, что мы имеем дело с ядовитым растением. Перед тем как собирать траву чистотел, обратитесь к специалисту-гомеопату.

"При сборе травы чистотела необходимо обращать особое внимание на его внешний вид. Лишь так вы определите, годится ли трава для использования в лечебных и бытовых целях. Для сбора пригодны растения, которые имеют насыщенный зеленый цвет. Если же окраска растения бледновата, то лучше его не срывать. Листья не должны быть поражены. И старайтесь собирать траву там, где чисто - в лесу, поодаль от трасс и дорог", - пишет фитотерапевт Илья Рощин.



Сбирайте чистотел в сухую погоду. Так он не будет гнить и быстрее засушится.

А хранить чистотел лучше в корзине, мешке в тени, а еще лучше в связанных пучках, подвешенных в сухом месте.

Срок годности сухого чистотела составляет 3 года.

Как хранить чистотел

Мнение врача о чистотеле

Терапевт Илья Рощин, написавший книгу о чистотеле, считет эту траву уникальным средством, которое может использоваться очень широко при лечении от простых заболеваний, например насморка, до хронических заболеваний пожилых людей, таких как суставной ревматизм, гипертония. Кроме того, чистотел можно успешно применять в комбинации вместе с другими видами лечения.

Лечебные травы

"В отдельных случаях целесообразно применять сильнодействующие препараты с чаем из целебных трав для очищения печени и крови или эликсиром для стимулирования иммунитета, - пишет Рощин.

Еще одной важной областью применения лекарственных растений и чистотела в частности, является профилактика - очищение организма. Оказывается практику пить чистотел для очистки организма, придумали еще на Востоке.

Рощин в своей книге "Чистотел" расписывает древнюю практику стран Востока очищения организма в пожилом возрасте.

Экстракты, мази, настои, отвары, которые заваривают фитотерапевты для лечения кожных заболеваний, проблем носоглотки и ротовой полости, для наружного применения и употребления перорально эффективны. Однако стоить помнить, что лечение чистотелом, как и другими травами не быстрое, требующее времени и обязательной консультации с пытным специалистом.

В статье использованы материалы/исследования из таких источников:

Илья Рощин "Чистотел"

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