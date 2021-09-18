Что делать при отравлении грибами: как распознать, помочь и предотвратить беду

Отравление грибами — наиболее тяжелое пищевое отравление. У человека могут возникнуть галлюцинации, пожелтеть кожа, нередко яд убивает печень и почки. Не все, даже съедобные, грибы пригодны пойти в суп, поэтому нужно знать, как их готовить. Распишем все признаки отравления грибами и правила первой помощи.
Отравление — это воздействие токсинов и ядов на организм. При любом отравлении человек чувствует себя крайне плохо.
Ядовитое вещество может попасть в организм через рот, дыхательные пути или кожу. Первые признаки отравления и методы лечения зависят от его вида. В случае с грибами яд попадает через рот и слизистые. Недомогание проявляется минимум через 30 минут, а может затянуться и до 6 часов. Появляются слабость, тошнота, рвота, иногда расстройство желудка. Но это еще не все. Нужно знать, как помочь при интоксикации.
Отравление грибами: симптомы и последствия
Почему можно отравиться даже съедобными грибами? Бактерии превращают их в ядовитые. Они попадают из почвы, тары, в которой транспортируют грибы, и очень быстро там размножаются. Если съедобные грибы не прошли надлежащей термической обработки, употребление их в пищу может вызвать бактериальное пищевое отравление.
Токсикологи предупреждают, что отравления грибами случаются круглый год, несмотря на то, что сезон «тихой охоты» — весна, лето и осень.
В сезон люди травятся грибами из леса, а зимой — из банки, то есть консервов.
Первые симпотомы отравления грибами:
- сильная боль в животе;
- тошнота и рвота;
- диарея;
- повышенная температура тела — до 38 градусов;
- похолодевшие конечности — руки и ноги;
- головокружение;
- головная боль;
- слабый пульс;
- общая слабость,
- воспалительный процесс в желудочно-кишечном тракте.
Острые симптомы от ядовитых или употребления испорченных съедобных грибов (бледная поганка, красный мухомор, лжеопенок, сатанинский гриб) следующие:
- бред, галлюцинации;
- расстройство психики;
- понос;
- повышенное потоотделение и слюнотечение;
- анурия;
- легкое сужение зрачков;
- повышенная сонливость;
- желтуха;
- сердечная недостаточность;
- нарушения дыхания;
- отек легких;
- кома.
При варке или жарке грибов бактерии почти полностью погибают. Но нужно знать правила приготовления тех или иных видов грибов.
Все грибы имеют токсины: белые, подосиновики, подберезовики, сморчки. Гриб, как губка, впитывает в себя всевозможные химические вещества из окружающей среды (тяжелые металлы, сельскохозяйственные удобрения и т.д.). Поэтому отравиться можно даже съедобными грибами.
Первые грибы, которые собирают весной, особые — их яд растворяется при кипячении. Никогда не варите суп из ранних весенних грибов. Прежде чем готовить какие-то грибные блюда, их нужно сначала отварить 40 минут, затем слить воду и еще раз отварить в течение 10 минут. Только после этого их можно либо пожарить, или сделать грибной соус.
Отравление вызывают и соленые грибы, если они неправильно приготовлены: долго сохранялись или вымачивались в несменяемой воде при относительно высокой температуре, или в маринаде было недостаточно соли.
Отравление бледной поганкой и близкими к ней видами грибов, сказывается на организме через 8-24 часов. У человека появляются внезапные боли в животе, рвота, расстройство желудка, слабость, снижение температуры.
В этом случае высока вероятность смертельных последствий.
Поганка очень ядовита. Если она окажется в корзине вместе с другими съедобными грибами, придется выбросить всю корзину. А если вы срежете поганку голыми руками, обязательно тщательно помойте их и не прикасайтесь к глазам или рту.
При отравлении мухоморами появляется тошнота, рвота, расстройство желудка, головокружение, бред, расширение зрачков.
Может наступить смерть.
Грибы-двойники, например опята ложные, при неправильном приготовлении, хранении и заготовке вызывают расстройство желудочно-кишечного тракта.
Оказание первой медицинской помощи
При любом дискомфорте после употребления грибов вызывайте скорую. До прибытия медиков нужно выпить маленькими глотками 4-5 стаканов кипяченой воды комнатной температуры и промыть желудок.
Нужно вызвать рвоту: нажмите обратным концом ложки (или пальцем) на корень языка.
Затем действуйте по следующему плану:
- выпейте слабительное средство после каждого промывания желудка;
- сделайте очистительную клизму;
- выпейте сорбент
- пейте много жидкости
Противопоказания к употреблению грибов
Грибы считаются низкокалорийным продуктом. В зависимости от сорта, килограмм грибов имеет 350-380 ккал, а кусок мяса — 4 тыс. ккал. Однако белок грибов очень трудно переваривается, поэтому их нельзя назвать диетическим блюдом.
При заболеваниях желудочно-кишечного тракта. грибы противопоказаны, но собирать их в летнем или осеннем прохладном лесу можно всем. При условии, что будете внимательными к грибам и своему здоровью.
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