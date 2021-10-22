Доказано официально: страх провоцирует заболевания

Ученые вывели модель прогнозирования вспышек инфекционных заболеваний.

Исследователи из Школы глобального общественного здравоохранения Нью-Йоркского университета пришли к выводу, что вспышки инфекционных заболеваний провоцирует наш страх — как перед болезнью, так и перед вакцинами.

Модель для прогнозирования вспышек инфекционных заболеваний в случае с COVID-19 ученые представили в научном издании Journal of The Royal Society Interface.

Как социальное дистанцирование, замедляющее распространение инфекции, так и отказ от вакцин, способствуют пандемии и определяют ее динамику в течение многих лет. Правда, традиционные модели эпидемий в подавляющем большинстве случаев игнорировали поведение людей и страхи, которыми движут.

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Например, страх подхватить коронавирус может заставить людей самоизолироваться, сдерживая распространение инфекции. Но когда распространение замедляется, страх исчезает. Люди слишком рано расслабляются - прекращают самоизоляцию или ношение масок при том, что еще много инфицированных остается. Это часто провоцирует новую волну эпидемии.

Аналогичным образом тот самый страх перед COVID-19 побудил миллионы людей сделать прививки. Но поскольку вакцинация подавляет распространение коронавируса, болезнь становится менее заметной — и ее начинают бояться меньше. В какой-то момент инфекция пугает людей уже не так сильно. Ей на смену приходит страх вакцинации. Мы массово отказываемся от прививок, что снова приводит к вспышкам эпидемии.

Впервые модель такого тройного заражения объединяет психологическую динамику с динамикой болезни, раскрывая новые поведенческие механизмы людей во время пандемии и последовательных волн инфекций.

"Если страх перед COVID-19 превышает страх перед вакциной, это может подстегнуть людей к прививке и тем самым подавить вирус, что мы и наблюдали в США весной, когда миллионы американцев вакцинировались и случаи заболевания снизились", — рассказал исследователь Джошуа Эпштейн.

Он добавил, что их новая модель прогнозирования вспышек инфекционных заболеваний показывает, что люди избегают вакцинации, чем и вызывают развитие нового цикла заболевания.

"Мы видим, как это происходит в реальном времени в регионах с более низким уровнем вакцинации, где штамм "Дельта" быстро распространяется и заболеваемость стремительно растет", — сказал он.

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Математическая модель, разработанная Эпштейном и его коллегами, учитывает и поведенческие факторы человека, такие как доля населения, которая боится болезни или вакцины, и то, что неблагоприятные события, которые связывают с вакцинацией, могут вызвать страх, а также скорость распространения болезни, процент вакцинированного населения и скорость вакцинации.

Модель учитывает тот факт, что страх не является статичным: он может распространяться среди населения в результате дезинформации или тревожных сообщений в СМИ, а также ослабевать со временем или с появлением обнадеживающих новостей.

Модель иллюстрирует, что эти два страха — перед болезнью и перед вакциной — развиваются и взаимодействуют таким образом, что формируют и активацию социального дистанцирования, и добровольной вакцинации, и ослабление этих форм поведения. Эта динамика может усиливать или подавлять распространение инфекции, что, опять же, влияет на страхи и на спровоцированное ими поведение, вызывая новые вспышки заболеваемости и волны эпидемии.

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