На энергии сердца: кардиостимуляторы смогут работать без батареи

На энергии сердца: кардиостимуляторы смогут работать без батареи

Технология позволяет кардиостимулятору получать питание от самого сердца, работу которого он регулирует. Теперь не нужно будет менять аккумулятор каждые пять лет.

Китайские исследователи доказали, что скоро кардиостимуляторы смогут работать без батареи, получая энергию непосредственно от сердца.

Результаты нового исследования уже поместили в электронную базу данных медицинских и биологических публикаций Pubmed.

Импланты, они же и передатчики сердечного ритма, эффективно лечат брадикардию и другие виды аритмий, но каждые 5-10 лет нужно делать хирургическую операцию для их замены - из-за ограниченного срока службы встроенной батареи.

Кардиостимуляторы новой разработки могут изменить ситуацию.

Исследователи из Шанхайского университета Цзяотун (Shanghai Jiao Tong University) и Второго военного медицинского университета изобрели полнофункциональный имплантируючий кардиостимулятор, в котором не используется никакие батареи — он получает энергию (выходной ток 15 мкА) с помощью пьезоэлектрического элемента непосредственно от сердечных сокращений.

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Принцип работы кардиостимулятора без батареи

Принцип действия такого кариостимулятора довольно прост: эластичный пьезоэлемент помещается между перикардом и эпикардом, сокращения сердечной мышцы заставляют его сжиматься и разжиматься и вырабатывать таким образом электрический ток.

Ученые показали принцип на схеме размещения имплантируемого пьезоэлектрического электрогенератора (iPEG) между перикардом и эпикардом свиньи.

Схема размещения имплантируемых пьезоэлектрического электрогенератора (iPEG) между перикардом и эпикардом свиньи

Недавно один из разработчиков этого кариостимулятора, Чжижань И представлял его на виртуальной конференции AIP Publishing Horizons — Energy Storage and Conversion.

"Мы хотим добиться интеграции жесткого чипа ритмоводителя и элестичного блока сбора энергии. Затем мы проведем проверку долгосрочной стабильности in vivo", — рассказал исследователь об испытаниях кариостимулятора.

Добавим, что исследования кардиостимулятора в настоящее время проводится на свиньях.

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