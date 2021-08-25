Между гриппом и COVID-19 зима может быть сложной — эксперты CNN

Между гриппом и COVID-19 зима может быть сложной — эксперты CNN

Осенне-зимний сезон гриппа может быть плохим. Поскольку COVID-19 все еще усложняет ситуацию, эксперты говорят, что нужно задуматься над вакцинацией от гриппа.

Обычно Центры США по контролю и профилактике заболеваний предлагают сделать прививку от гриппа до конца октября, однако в этом году не стоит ждать.

Директор по контролю за детскими инфекциями в больнице UH Rainbow Babies and Children's Hospital в Кливленде, врач Клаудия Хойен советует сделать вакцинацию от гриппа раньше.

"Если люди получат возможность сделать прививку от гриппа осенью, это нужно сделать. Это действительно может защитить вас в течение всего сезона", — говорит врач.

Американские специалисты прогнозируют более сложную эпидситуации из-за сезонной вспышки гриппа и циркуляции коронавируса в стране.

"После того, как мы все сняли маски, вирусы сделали то, что они делают лучше всего — нашли множество людей - источников эпидемии", — сказала Хойен.

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Каким будет сезон гриппа 2021

По данным американских центров по контролю и профилактике заболеваний, в США еще не наблюдается большого количества гриппа, но вскоре это может измениться.

Чтобы предсказать, насколько масштабную эпидемию гриппа следует ожидать в США в 2021-2022 годах, эксперты обратились к южному полушарию, где сезон гриппа обычно начинается в июне и достигает пика в августе.

"История пока смешанная", — сказал доктор Уильям Шаффнер, профессор отдела инфекционных болезней Медицинского центра университета Вандербильта.

По словам Шаффнера, в Австралии с ее жесткими пандемическим ограничениями для путешественников, которые приезжают в страну, наблюдалась очень низкая активность гриппа.

"Но в Китае, который больше взаимодействует с внешним миром, был умеренный сезон гриппа. Поэтому мы думаем, что в этом году у нас будет по крайней мере умеренный сезон", — сказал Шаффнер.

Обычно сезон гриппа начинается с учебным годом. По словам врачей, если в школах не будут соблюдать масочный режим, случаев гриппа будет гораздо больше, чем в прошлом году.

"Дети быстро распространяют вирус гриппа между собой", — сказал Шаффнер.

По данным CDC, в среднем за сезон в США ежегодно наблюдается от 9 до 45 млн случаев гриппа.

В 2020-м в США практически не было гриппа, - за целый год выявили несколько тысяч случаев заболевания. Один ребенок погиб. Для сравнения, в 2019-2020 годах было 199 смертей, связанных с гриппом, у детей и 144 за сезон до этого. Возможно, помогли дополнительные меры, к которым прибегали люди, чтобы остановить распространение COVID-19.

Маски, гигиена рук, карантин в школах, ограничение путешествий и меньшее взаимодействие с другими людьми. Все это помогло предотвратить COVID-19 и грипп.

Поскольку страны вновь открылись, защита от прививки от гриппа стала еще более важной практически для всех. Человек может получить прививку от гриппа и вакцину против COVID-19 одновременно, поэтому, если он еще не был привит от коронавируса, нет реальных медицинских причин, чтобы не делать прививку от гриппа.

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"Если у вас есть возможность получить обе прививки, так и сделайте", — сказал Шаффнер.

Конечно, дети до 11 лет еще не могут быть привиты против COVID-19, но их могут защитить ответственные взрослые, которые позаботятся о своей и их профилактике.

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