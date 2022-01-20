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Морковь или черника: какие продукты действительно поддерживают здоровье глаз

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Морковь или черника: какие продукты действительно поддерживают здоровье глаз

pixabay.com

Многим из нас с детства знакомо, что морковь и черника полезны для глаз. Но так ли это на самом деле и какой он - перечень витаминов для зрения?

Какие витамины влияют на зрение? Существует много препаратов и пищевых добавок, которые влияют на зрение и здоровье глаз. Но очень немногие исследования подтверждают заявленные свойства таких средств. Исключением является исследование Американского национального института глаз по катаракте и возрастной дегенерации желтого пятна.

Дегенерация желтого пятна - это возрастное заболевание заднего отрезка глаза. Дистрофические процессы в центральной зоне сетчатки и сосудистой оболочке глаза прогрессируют и приводят к слепоте.

Исследователи взялись за изучение эффектов для глаз от применения высоких доз комплекса антиоксидантов, чтобы помочь предотвратить такие процессы. Они разработали комплекс витаминов - полезную добавку для глаз, которую в течение пяти лет принимали испытуемые.

Экспериментальный комлекс содержал:

  • витамин Е 400 МЕ
  • витамин C 500 мг
  • зеаксантин 2 мг
  • лютеин 10 мг
  • медь 2 мг.

Результаты исследования показали, что эти вещества на 25% снизили риск потери зрения.

Пройдемся по списку продуктов, следует включить в рацион питания, чтобы получить необходимые витамины для здоровья глаз.

Какие продукты содержат витамины для зрения

Витамин Е для здоровья глаз

Заболевания глаз — причина дисбаланса между свободными радикалами и антиоксидантами в организме человека. Витамин Е — сильный антиоксидант. Он способствует защите клеток глаза от повреждений свободными радикалами.

Рацион питания с высоким включением витамина Е способствует предотвращению возрастной катаракты и благоприятно действует на поддержание здоровья глаз.

Продукты, богатые витамином Е:

  • растительные масла;
  • авокадо;
  • листовые зеленые овощи;
  • семечки;
  • арахис,
  • лосось,
  • осетр,
  • белые грибы,
  • яйца.

Витамин C и польза для зрения

Витамин С также мощный антиоксидант, защищает глаза от вредного воздействия свободных радикалов. Витамин С способствует выработке коллагена — строительного белка, необходимого для восстановления тканей глаза в области роговицы. При ежедневном употреблении высоких доз некоторым помогает снизить риск развития катаракты.

Продукты, богатые витамином С:

  • цитрусовые и тропические фрукты;
  • сладкий перец;
  • брокколи и белокочанная капуста;
  • ягоды: черная смородина и земляника;
  • шиповник и облепиха;
  • укроп и петрушка;
  • шпинат.

Лютеин и зеаксантин: что это за вещества и как они улучшают зрение

Лютеин и зеаксантин — полезные соединения, синтезированные растениями, которые касаются каротиноидной группы. Эти элементы являются строительными компонентами желтого пятна и сетчатки глаз. Здесь они помогают фильтровать потенциально опасный синий цвет, защищая глаза от повреждений.

Для этих соединений не установлены рекомендованные суточные дозы и безопасные дополнительные дозы. Всего лишь 6-20 мг лютеина и зеаксантина могут принести пользу.

Продукты, богатые лютеином и зеаксантином:

  • шпинат;
  • капуста: пекинская, белокочанная.

Цинк и его польза для зрения

Цинк также относится к мощным антиоксидантам, защищающим глаза от повреждения клеток. Цинк является основным минералом, необходимым для здоровья глаз. Но есть нюанс — при приеме цинка всасывание меди уменьшается, поэтому рекомендуется сочетать цинк с добавками меди.

Продукты, богатые цинком:

  • пшеничные отруби;
  • кедровый орех;
  • семена подсолнечника;
  • твердый сыр;
  • мясо;
  • фасоль,
  • нут.

Витамин А для улучшения зрения

Продукты, богатые витамином А оранжевого цвета. Итак, что там с морковью?..

Витамин А действительно поддерживает чистоту роговицы глаза. Ешьте морковь для здоровья глаз. Но не только ее.

Продукты, богатые витамином А:

  • рыбий жир;
  • говяжья печень;
  • красная рябина;
  • угорь;
  • зелень петрушки.

Это крупнейшие поставщики витамина А в организм. Сельдерей, шиповник, шпинат, укроп, так же как и листовые зеленые овощи, тыква и сладкий перец, тоже хороши.

Чтобы закрепить гид по здоровью глаз и полезных продуктов для них, включите витамины группы В.

Витамины группы В влияют на качество зрения

Потребление витаминов В6, В9 и В12 снижает уровень гомоцистеина — белка в организме, который может провоцировать воспаление и повышенный риск развития дегенерации желтого пятна.

Продукты, богатые витаминами группы В:

  • кисломолочные продукты;
  • яйца;
  • субпродукты;
  • жирные сорта рыбы (источники Омега жиров)
  • темно-зеленые овощи;
  • бобовые;
  • семечки;
  • овощи (картофель, свекла, капуста, шпинат)
  • цитрусовые и бананы.

Как видим, не только морковь и ягоды полезны для здоровья глаз. Составьте свой рацион для поддержания зрения.

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