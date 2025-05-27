Мужчина помолодел на 10 лет, просто сменив адрес: как ему это удалось

Дом на природе / © Pexels

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Эксперт по долголетиюрассказал, как ему удалось омолодить себя на 10 лет — просто сменив место жительства.

Об этом пишет Daily Mail

Десять лет назад доктор Дэвид Фурман, доцент и руководитель проекта 1000 Immunomes Project в Стэнфордском университете, жил в городе в Калифорнии, страдал от мигреней и постоянно принимал ибупрофен для снятия боли.

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Называя свою жизнь «достаточно стрессовой», он считал, что его организм стареет в «турборежиме». Постоянные головные боли были для него тревожным сигналом.

Чтобы проверить свое подозрение, он сдал анализ крови на маркеры воспаления. К своему шоку, он обнаружил, что хотя его биологический возраст — 39, уровень воспаления в организме соответствовал 42-летнему мужчине. Разочарованный, он понял: если ничего не изменит, его ждет преждевременное старение, хронические заболевания (такие как диабет и сердечные болезни) и психический упадок.

Чтобы избежать этого, доктор Фурман решил переехать с женой и двумя детьми в лес на юге Калифорнии, чтобы улучшить здоровье всей семьи. Благодаря изменениям в образе жизни и питании, в течение трех лет в лесу ему удалось уменьшить свой биологический возраст на 10 лет.

В 2016 году семья переехала в небольшую двухкомнатную хижину у ручья в лесистой местности Сан-Грегорио, примерно в 30 минутах езды от Стэнфорда. В доме не было ни пластиковых вещей, ни промышленных моющих средств. Они не пользовались электроникой, а свет выключали в 19:30 — вместо ламп зажигали свечи, чтобы настроиться на сон.

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«Мы не эволюционировали, сидя в кресле перед экраном и при ярком электрическом свете», — вспоминает Фурман.

Он также ежедневно делал 10-15 подтягиваний перед работой, а в выходные — играл с детьми на природе, ловил рыбу и собирал ягоды. На работу он брал здоровые обеды — рулетики из лосося в листьях салата с черникой. Такое питание богато магнием, омега-3 и антиоксидантами, которые улучшают работу мозга.

Вместо витаминных добавок, он предпочитал свежие органические продукты, в частности малину и брокколи, которые «питают микробиом». А здоровый микробиом связывают с лучшим психическим здоровьем и более низким риском рака.

«Я чувствовал себя прекрасно, энергии было достаточно, мигрени исчезли», — говорит Фурман.

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Улучшение почувствовал не только физически. Он рассказывает, что стал продуктивнее: за год написал три научные статьи — больше, чем обычно. После трех лет в лесу Фурман снова сдал анализы. Его воспалительный возраст снизился с 42 до 32 лет — на целое десятилетие моложе биологического.

А что же лес

Научные исследования подтверждают: пребывание в природе действительно полезно. В 2019 году ученые из Эксетерского университета выяснили, что «лесные ванны» (пребывание среди природы) хотя бы по 120 минут в неделю улучшают здоровье и самочувствие.

Данные исследования охватили более 20 000 человек, участвовавших в Национальном мониторинге взаимодействия с природой в Великобритании. Оказалось, что те, кто проводил два и более часа на природе каждую неделю, чаще оценивали своё здоровье как хорошее.

Положительный эффект наблюдался независимо от возраста, пола, занятости или состояния здоровья.

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Исследователь доктор Мэтью Уайт подчеркнул: неважно, где именно проводить эти часы — на пляже, в парке или в лесу. Главное — хотя бы два часа в неделю.

Напомним, ранее мы писали о том, что мужчина прошел серию процедур в турецкой клинике, чтобы достичь более молодого вида. Результаты шокируют: некоторые утверждают, что он выглядит на 40 лет моложе