Назван самый вредный суп: он очень популярен в Украине

Солянка / © pixabay.com

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Один из самых популярных в Украине супов вреден для здоровья. Но, несмотря на это, многие украинцы продолжают есть его каждый день.

Солянка, в частности, повышает «плохой» холестерин, вызывает заболевания сердца и желудка.

Как известно, это очень насыщенное, наваристое и вкусное блюдо, но злоупотреблять этим супом не стоит. Поскольку солянка достаточно пряная и жирная, потому что имеет несколько видов мяса и копченостей. Из-за такого количества жиров может возникнуть обострение некоторых хронических заболеваний.

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Солянка может раздражать желудок, поэтому ее не стоит есть людям, имеющим гастрит и язву желудка. Отрицательно этот суп также влияет на сердечно-сосудистую систему, поскольку имеет большое количество мяса и сала. В этот суп добавляют большое количество кислых продуктов — маслины, маринованные огурцы и лимон. Эти продукты опасны для людей с повышенной кислотностью и заболеваниями поджелудочной железы.

Раньше мы писали о 5 самых полезных супах для здоровья: их необходимо есть как можно чаще. Больше об этом читайте в новости.