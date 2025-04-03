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ТСН в социальных сетях

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Полезные статьи
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Назван самый вредный суп: он очень популярен в Украине

В него входят немало ингредиентов, негативно влияющих на работу организма.

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Солянка

Солянка / © pixabay.com

Один из самых популярных в Украине супов вреден для здоровья. Но, несмотря на это, многие украинцы продолжают есть его каждый день.

Солянка, в частности, повышает «плохой» холестерин, вызывает заболевания сердца и желудка.

Как известно, это очень насыщенное, наваристое и вкусное блюдо, но злоупотреблять этим супом не стоит. Поскольку солянка достаточно пряная и жирная, потому что имеет несколько видов мяса и копченостей. Из-за такого количества жиров может возникнуть обострение некоторых хронических заболеваний.

Солянка может раздражать желудок, поэтому ее не стоит есть людям, имеющим гастрит и язву желудка. Отрицательно этот суп также влияет на сердечно-сосудистую систему, поскольку имеет большое количество мяса и сала. В этот суп добавляют большое количество кислых продуктов — маслины, маринованные огурцы и лимон. Эти продукты опасны для людей с повышенной кислотностью и заболеваниями поджелудочной железы.

Раньше мы писали о 5 самых полезных супах для здоровья: их необходимо есть как можно чаще. Больше об этом читайте в новости.

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