Почему не получается похудеть: самые распространенные ошибки

Постепенное и медленное похудение не только полезно, но и более устойчиво.

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Худеющие люди часто не уделяют должного внимания питьевому режиму, избегают жиров и недополучают белка. Кроме того, есть еще ряд причин.

Популярные ошибки, мешающие снизить вес

Повышенные физические нагрузки

Одна из главных ошибок при снижении веса — нужно меньше есть и заниматься спортом. Такой подход не всегда оправдывает себя. Скорее всего, если вы будете перегружать организм физическими упражнениями, вы похудеете, но только на период, пока упорно занимаетесь. А потом вес вернется к прежней цифре. Гораздо важнее обращать внимание на продукты, которые вы потребляете.

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Обезжиренная диета

Как только человек решил похудеть, он начинает употреблять обезжиренную пищу. На самом деле жиры поставляют организму энергию и мозг, в основном также состоит из жиров. Если их недостаточно, в организме нарушаются процессы гормонообразования, функционирование ЦНС, а также повышается вес, поскольку все ресурсы мобилизуются на накопление жиров. К тому же, возникает неконтролируемое чувство голода и снижается иммунитет.

Энергетические напитки и дефицит воды

Причина лишнего веса может быть в отеке. Если почки работают неправильно и с этим нужно работать комплексно. Если же вы знаете, что килограммы, от которых вы хотите избавиться, пришли к вам из-за переедания или сидячего образа жизни, то рекомендуется следить за балансом воды.

Резкое уменьшение калорийности рациона

Если вы решили резко уменьшить количество потребляемых килокалорий, подумайте, какому стрессу испытывает ваш организм. В таком состоянии он начнет накапливать запасы жира, которые уже есть внутри. Поэтому лучше ограничивать себя постепенно, чтобы не повлиять на обратный эффект.

Полный отказ от сладкого

Это всеобщая ошибка. Не стоит говорить суровое «нет» сладкому. Сахар можно заменить медом, а немного шоколада фигуре не повредит, а наоборот избавит от депрессии.

Раньше мы писали, когда нужно есть, чтобы похудеть. Больше об этом читайте в новости.