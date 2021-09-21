Развитие головного мозга младенца определяет навыки ребенка в школе

Структура белого вещества мозга определяет уровень когнитивных функций.

Развитие белого вещества мозга — части центральной нервной системы, состоящей из нервных волокон, у младенцев связали с языковыми навыками в начальной школе.

Степень развития белого вещества мозга в детстве связано с навыками языка в начальной школе. К такому выводу пришли ученые, когда проследили за развитием детей с первых месяцев жизни до похода в школу. Оказалось, что развитие левого дугообразного пучка в раннем детстве связано с навыками речи и словарным запасом в младшем школьном возрасте, а развитие пирамидного пучка связано с фонетической памятью. Работу опубликовали в Developmental Cognitive Neuroscience.

Пучки аксонов (белое вещество) играют не менее важную роль в работе мозга, чем серое вещество, то есть нейроны. Тракты, соединяющие различные отделы мозга, помогают им слаженно работать, и чем лучше они связаны, тем быстрее эта работа выполняется. Один из примеров сложных функций, требующих развитых мозговых связей — язык. Ученые считают, что нейронная основа речи у детей закладывается еще внутриутробно, но период наиболее активного развития речевых центров — первые два года жизни. При этом неизвестно, насколько развитие мозга в детстве влияет на следующие языковые навыки.

Исследователи во главе с Надин Гааб из Гарвардского университета взялись проверить, как строение белого вещества в детстве связана с речью в начальной школе.

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Как проходило исследование

Они набрали в исследование 40 младенцев в возрасте от четырех месяцев до полутора лет и сделали им магнитно-резонансную томографию мозга (МРТ). Ученые следили за развитие детей в начальную школу и периодически повторяли МРТ, а также добавили к ней тесты на определение словарного запаса, оценку устной речи и способности понимать речь на слух.

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Особое внимание на МРТ нейрофизиологи уделили развитию дугообразного пучка и нижнего продольного пучка, связанные с речью, а также пирамидного тракта, ответственного за координацию движений.

Ученые обнаружили, что степень развития левого дугообразного пучка в раннем детстве связана с навыками речи и словарным запасом в младшем школьном возрасте (p <0,006). Развитие пирамидного пучка оказалось связано с фонетической памятью, то есть запоминанием отдельных звуков и слов (p <0,009).

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Таким образом, структура белого вещества мозга в детстве определяет развитие речевых функций в начальной школе. Исследователи добавляют, что, скорее всего, ассоциация связана как с генетическими факторами, так и с окружающим ребенка средой.

Структура белого вещества влияет не только на речевые функции, но и на способность получать удовольствие от музыки. Испанские и канадские ученые выяснили, что при пониженной восприимчивости к музыке повышается осевая диффузность (параметр, который свидетельствует об атрофии тканей) в белом веществе в трактах, соединяющие сенсорные области мозга и отделы, которые участвуют в работе системы вознаграждения.

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