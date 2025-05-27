Сколько часов сна вы теряете ежемесячно из-за кнопки "отложить будильник"

Ученые советуют отказаться от кнопки "Отложить будильник" / © Pixabay

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Когда звонок будильникарезко будит утром, многим из нас хочется нажать кнопку «Отложить будильник» и поспать еще несколько минут. Для многих это превращается в своеобразный утренний ритуал — «еще пять минут», которые кажутся незначительными. Но действительно ли эта привычка безопасна. Современные исследования показывают, что она может нанести вред вашему сну и самочувствию.

Об этом пишет CNN.

Почему «откладывание будильника» может быть вредным

Известная исследовательница сна, доктор Ребекка Роббинс из Бригемской больницы и медицинского факультета, объясняет, что первый звонок будильника часто прерывает важные фазы сна. А тот сон, который вы получаете после нажатия кнопки «Отложить будильник», чаще всего бывает фрагментированным и низкокачественным.

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По данным нового исследования, соучастником которого была доктор Роббинс, люди, которые часто нажимают «Отложить будильник», в среднем тратят на это еще 11 дополнительных минут каждое утро. Если суммировать, это может означать потерю около одной ночи полноценного сна ежемесячно.

Наш мозг ночью проходит через несколько стадий сна, и вторая половина ночи особенно важна, поскольку в это время доминирует фаза быстрого движения глаз (REM-сон), когда происходят самые интенсивные сны. Эта фаза необходима для когнитивных функций и закрепления памяти.

«Когда вы нажимаете кнопку 'Отложить будильник', особенно на несколько минут, вы вряд ли вернетесь к этой фазе REM-сна», — объясняет Роббинс.

Существуют ли исключения

Однако не все эксперты единодушны в своих оценках. Доктор Джастин Фиала, специалист по медицине сна в Северо-Западном институте, указывает, что для некоторых людей «откладывание будильника» может иметь и положительные эффекты.

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В частности, это касается людей с определенным хронотипом — естественным ритмом, который зависит от возраста, генетики и других факторов. Так называемые «совы» — те, кто обычно ложится поздно и поздно просыпается, могут с помощью кнопки «Отложить будильник» легче переходить от глубокого сна к пробуждению.

«Если ваш хронотип ночной, а вам нужно вставать очень рано, это создает диссонанс в вашем организме. В таком случае несколько минут легкого сна после первого звонка могут помочь лучше подготовиться к пробуждению», — говорит Фиала.

Он подчеркивает, что исследования этой темы еще продолжаются и полное влияние кнопки «Отложить будильник» на разные типы людей пока не изучено до конца.

Как получить максимум пользы от сна

Большинство специалистов сходятся во мнении, что взрослым нужно от 7 до 9 часов сна каждую ночь для сохранения здоровья и хорошего эмоционального состояния. При этом важна не только продолжительность сна, но и регулярность.

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Профессор психологии Кимберли Хонн из Вашингтонского государственного университета объясняет, что наш мозг проходит через разные фазы сна, которые имеют ритмический характер. Пробуждение в глубокой фазе сна приводит к эффекту «сонной инерции» — размытости сознания и усталости, которая может длиться от нескольких минут до нескольких часов после пробуждения.

Регулярный график сна помогает организму постепенно проходить все стадии, что уменьшает ощущение сонной инерции.

Как прекратить откладывать будильник

Для многих людей кнопка «Отложить будильник» становится привычкой из-за спешки или занятости утром. Доктор Роббинс советует установить будильник на максимально позднее время, чтобы утром не было соблазна нажать «Отложить будильник» и чтобы утро не стало погоней за временем.

Кроме того, она советует попробовать внедрить в утренний ритуал полезные привычки — растяжку, ведение дневника, приготовление здорового завтрака. Это время, которое обычно тратится на «откладывание будильника», можно использовать для подготовки к дню и улучшения настроения.

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Также эксперты советуют ориентировать будильник на естественный свет — например, установить его на время восхода солнца или позволить утреннему свету проникать в спальню, что естественным образом помогает организму проснуться.

Напомним, ранее была названа научная причина, почему люди просыпаются за несколько минут до будильника