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Женская сила: на Закарпатье пассажирки вытолкали автобус, застрявший в сугробах (видео)

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Женская сила: на Закарпатье пассажирки вытолкали автобус, застрявший в сугробах (видео)

Скриншот с видео

Десять женщин толкали автомобиль, пока он не выехал из снежного заноса.

На Закарпатье женщины вытолкали застрявший в сугробах автобус. Совместными усилиями пассажирки спасли транспорт из снежной ловушки.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Вартові Еспресо"

Соответствующее видео опубликовала в фейсбуке  "Варта Закарпаття". 

"На Великоберезнянщине пассажиры автобуса помогли ему выехать вверх", — говорится под видео.

На записи видно, как десять женщин разных возрастов толкали автомобиль, пока он не выехал из сугроба.

Varta Zakarpattia / ©
Varta Zakarpattia

На Закарпатье женщины вытолкали из снега автобус

На Закарпатье женщины вытолкали из снега автобус

Напомним, что в городе Ирпень под Киевом маневровый поезд протаранил автобус "Богдан" на железнодорожном переезде.

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