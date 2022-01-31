Женская сила: на Закарпатье пассажирки вытолкали автобус, застрявший в сугробах (видео)

Десять женщин толкали автомобиль, пока он не выехал из снежного заноса.
На Закарпатье женщины вытолкали застрявший в сугробах автобус. Совместными усилиями пассажирки спасли транспорт из снежной ловушки.
Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Вартові Еспресо"
Соответствующее видео опубликовала в фейсбуке "Варта Закарпаття".
"На Великоберезнянщине пассажиры автобуса помогли ему выехать вверх", — говорится под видео.
На записи видно, как десять женщин разных возрастов толкали автомобиль, пока он не выехал из сугроба.
Напомним, что в городе Ирпень под Киевом маневровый поезд протаранил автобус "Богдан" на железнодорожном переезде.
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