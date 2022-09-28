Щекавиця -- чому цю локацію вибрали користувачі соцмереж для оргії на випадок ядерного удару

Гора Щекавиця стала популярною після загроз Путіна застосувати ядерну зброю по території України. Чим знаменита ця гора, чому її називали "містом мертвих"

Користувачі соцмереж почали фантазувати, як і де вони проведуть останні хвилини свого життя. Однією з ідей було провести оргію на вершині Щекавиця.Ідея породила чимало жартів та мемів в мережах.

Гора Щекавиця відома з часів заснування Києва, на її схилах є залишки одного з найстаріших некрополів столиці України. Недаремно користувачі вирішили вибрали цю локацію для останньої оргії — неофіційно Щекавицю називали «містом мертвих», з Щекавицею пов'язана велика кількість відповідних легенд.

Найближчі вулиці до Щекавиці – Глибочицька, Нижньоюрківська, Соляна і Фрунзе, на самій горі знаходяться вулиці Олегівська та Лук'янівська. Вважається, назва «Щекавиця» походить від імені князя Щека, який був одним із засновників Києва. У «Повісті минулих літ» згадується, що князь Олег був похований на горі Щекавиці. Звідси ще одна назва цієї гори – Олегівка.

Біля підніжжя гори дослідники знаходили слов'янські поховання VIII-IX століть. Знову ж таки згадаймо про могилу Віщого Олега, саме на Щекавиці в 912 році він загинув від укусу змії та був тут похований. Вулиці які тут були називались ,відповідно, Поховальна, Чорний Яр, Чорна Грязь. Як стверджують у Клубі корінного киянина Щекавиця є однією з п`яти Лисих гір в Києві де збираються відьми на шабаш.

Щекавицьке кладовище, закладене у 1772 році із цвинтарною церквою Усіх Святих було центральним, а значить найголовнішим цвинтарем Києва. Спочатку тут ховали жителів Подолу, чиї життя забрала епідемія холери 1771-72 рр. Пізніше на ньому знайшли останній притулок члени магістрату та багаті міщани, а також мусульмани й старовіри.

Всього за період існування некрополя тут було поховано близько 2 тисяч осіб: купці, чиновники, військові, священники, сріблярі й золотарі, представники музичного та іконописного цехів, професори університету та академії, викладачі гімназій і духовних навчальних закладів, діячі літератури й мистецтва, лікарі.

У 1900 році кладовище закрили для поховання, хоча поодинокі поховання тривали до 1928 року. За генеральним планом Київміськради 1935 року, для облаштування парку відпочинку та розваг на місці кладовища більшість поховань була знищена, з лиця землі було стерто церкву та цвинтарні ворота.

Цвинтар та церква. Фото Клуб корінного киянина

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