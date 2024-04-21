Скандал у ресторані Києва: чиновника Нацполіції звільнили після погроз бізнесмену

З Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції звільнили Манасяна Віталія за декілька годин після того, як стало відомо про скандал у ресторані Києва із бізнесменом Максимом Шкілем.

Про це Шкіль повідомив у Facebook.

"Звільнено! Друзі, спільно черговий раз сьогодні підтвердили, що разом ми сила. Отримав чисельні повідомлення з характеристикою героя-дня Віталія Манасяна, всі виключно негативні, з прикладами, які свідчать про системність такої зухвалої поведінки. Дякую керівництву Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України за швидку реакцію, яка свідчить про те, що така поведінка є недопустима і не може кидати тінь на високе звання Поліцейський, серед яких багато порядних і відданих професії людей", - написав він.

Максим Шкіль також висловив сподіваюсь, що сьогоднішнішнє звільнення стане прикладом для багатьох таких "Віталіїв".

Як пише видання УП, у НПУ підтвердили, що це дійсно був їхній співробітник. Працівники відомства вивчили допис у соцмережах, поспілкувалися з адміністрацією закладу та свідками, після чого погодили з головою Нацполіції Іваном Вигівським звільнення оперуповноваженого.

Нагадаємо, бізнесмен Максим Шкіль розповів про словесну перепалку із працівником департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Віталієм Манасяном, яка сталася вранці 21 квітня в одному із закладів Києва. За словами Шкіля, він попередньо забронював стіл для сніданку, а коли прийшов, то адміністратори закладу повідомили, що його вже зайняв якийсь чоловік – це був Віталій Манасян. Розмова між чоловіками закінчилась погрозами у бік бізнесмена.

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