Скандал у школі на Київщині: учня догола роздягнули силою, директор назвав інцидент жартом

Батьки назвали це булінгом і хвилюються за своїх дітей.

У селі Забір'я на Київщині мати одного з учнів поскаржилася на булінг у школі.

За її словами, хлопець з дев'ятого класу зайшов до семикласників, схопив одного з учнів, зірвав із нього одяг та не давав одягнутися.

"Він його роздягнув, навіть зняв нижню білизну, тримав. Все відбувалося кілька хвилин. А ще інший хлопець з того ж класу тримав дівчинку за голову, щоб вона на усе це дивилася. Бідний хлопчик аж плакав. Про цю ситуацію не хочуть говорити у школі, а учень дев'ятого класу залишається абсолютно безкарним. Сьогодні це, а завтра, не дай Боже, зґвалтує когось", - розповіла ТСН.ua жінка.

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Інцидент стався на очах у однокласників

Вона запевняє, що інцидент стався 25 листопада на очах у всіх однокласників. Проте батьки постраждалої дитини не захотіли писати заяву. "Я не хочу псувати життя дитині. Він попросив вибачення. Не хочу... Що в селі скажуть?" - цитує жінка маму постраждалого хлопчика.

Вона сама звернулася до поліції та в соціальну службу. Однак, за її словами, вони зреагували не одразу, а директор сприйняв це як особисту образу. Він, додала жінка, поскаржився, що має багато проблем через скандал у школі і повинен писати пояснювальні.

"Директор у неділю зібрав батьків, аби вони написали, що не мають ні до кого жодних претензій. Робота в школі провелася, але трішки не в ту сторону. Усе зам'яли. Перекрутили у гру, що вони ніби обидва роздягали один одного", - розповіла жінка.

Вона додала, що це не перший інцидент у школі. Подібні випадки траплялися у цьому та інших класах.

"То пальця комусь вибив, то билися з хлопцями. Але коли вони на рівних б’ються, то таке. Але коли ти прийшов до меншого і принижуєш його - це вже зовсім інше", - сказала жінка.

Директор: "Діти просто гралися"

Директор забірської школи Василь Король своєю чергою стверджує, що ніякого булінгу у навчальному закладі немає і не було, а в такий спосіб діти просто гралися. Він каже, що вчителі провели розслідування після інциденту. Директор обурений, що мати, яка, за його словами, не має відношення до класів, де стався конфлікт, написала заяву і підняла галас.

"Ніякого булінгу не було. Це просто була дитяча дурість. Ми провели розслідування. Там просто виник прикрий випадок, про який діти пошкодували. Діти дружать, це просто було в ігровій формі, жартома", - пояснив Король.

Зазначимо, що булінг - це постійні навмисні негативні дії, спрямовані на одну й ту саму дитину з боку іншої дитини або групи дітей.

В Україні за булінг несуть відповідальність діти та їхні батьки. За правопорушення передбачено штраф від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян, громадські роботи до 240 годин або виправні роботи до одного місяця.

Учительський булінг: чи мають право діти фіксувати викладача на аудіо чи відео

Нагадаємо, що на Буковині 15-річна учениця накинулася з кулаками на дев’ятикласника - той у відповідь теж завдав дівчині кількох ударів. Усе це сталося на очах інших дітей, які зафільмували сутичку і виклали в соцмережі. Відео миттю поширилось і вже наступного дня за справу взялася поліція.

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