Народне голосування за найкращого вчителя
За кожним великим здобутком стоїть учитель! Щороку найпрестижніша національна премія Global Teacher Prize Ukraine нагороджує найкращих педагогів країни: професіоналів, новаторів, творців майбутнього. Ви також можете стати частиною цієї історії.

Цьогоріч на премію подали заявки 3273 неймовірних учителів з усієї країни! Після кількох етапів відбору залишилася зіркова десятка. Вони позмагаються за головний приз "Нобелівки для вчителів" — 250 000 гривень, участь у найпрестижнішій освітній події світу Global Education and Skills Forum та один рік безкоштовного навчання від організатора премії ГС "Освіторія".

Ім'я переможця назвуть 2 жовтня на урочистій церемонії. Його або її обере експертне журі: голова ГС "Освіторія" та засновниця премії Зоя Литвин, телеведуча "1+1" і куратор премії Наталія Мосейчук, ексміністер освіти й науки України Лілія Гриневич, переможець Global Teacher Prize Ukraine 2020 Василь Дяків, засновник платформи Ed.era Ілля Філіпов, юний винахідник та стартапер Михайло Чумаченко, психолог Світлана Ройз та фіналіст світової премії Global Teacher Prize 2020 Карло Маццоне.

А переможця глядацьких симпатій обираєте саме ви і саме зараз! Знайомтеся з топ-10 кращих педагогів-новаторів України, голосуйте за найнатхненнішого, найдушевнішого, наймрійливішого чи найщирішого вчителя України 2021 року. Саме від вас залежить, хто отримає звання народного улюбленця та незабутню освітню подорож!
Оксана Єрохіна
Населений пункт: місто Херсон
Навчальний заклад: Херсонська гімназія № 3 Херсонської міської ради
Предмет: Англійська мова
Оксана переконана: будь-якому вчителю не завадять навички підприємця. А внески у підвищення престижу професії розглядати як інвестиції. Серед них — активна життєва позиція, подолання труднощів та пошук можливостей. Саме так Оксана отримала стажування у США та регулярно отримує гранти на навчання. Постійний саморозвиток — це те, що є невід'ємною частиною її життя. Саме так можна залишатися прикладом для своїх учнів і мотивувати досягати їх високі результати.

«Намагаюся надихати інших власним прикладом та досягненнями, якими ділюся. Якщо я можу — значить інші також. Вчителів в Україні багато, а отже зміни можна робити спільними зусиллями».
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Ганна Бут
Населений пункт: місто Мелітополь Запорізької області
Навчальний заклад: ДНЗ «Мелітопольський професійний аграрний ліцей»
Предмет: Біологія, Громадянська освіта, Класний керівник, Німецька мова, Художня культура
Основна цінність Ганни — побудова довіри та партнерства із своїми учнями. Її активна громадянська діяльність — справжній приклад для наслідування. У минулому році Ганна була однією із фіналісток номінації «Найкращий вчитель громадянської освіти» Global Teacher Prize Ukraine. А також отримала перше місце у конкурсі громадянської освіти від ГС «Освіторія». Зараз її гра «Один, два — твої права!» допомагає вивчати громадянську освіту у різних куточках України.

«Я знаю: у справі розвитку громадянства у своїх вихованцям я повинна бути не лише прикладом як освітянка, а й як активна громадянка світу. Саме тому, що я є свідомою громадянкою світу, я разом із моїми учнями беру участь у всьому, що відбувається навколо».
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Павло Віктор
Населений пункт: місто Одеса
Навчальний заклад: КЗ «Рішельєвський науковий ліцей»
Предмет: Фізика
Павла Віктора знають насамперед за його сторінкою на YouTube. Туди він записав і виклав повний курс із фізики з 7-го по 11 клас. Його початковою метою було забезпечити якісне навчання власним учням під час карантинів. Але блог швидко набув популярності серед школярів усієї України і не тільки. Зараз на канал підписані понад 770 тисяч підписників. А кількість переглядів вже перевищила позначку у 40 мільйонів.

«Так, наприклад, хлопець під ніком «Філіп» написав у коментарях до одного з відеоуроків: «Павле Андрійовичу, дякую Вам за курс фізики, завдяки Вам я склав ЗНО на 200». Хто знає, може він не єдиний, хто досягнув такого результату в Україні».
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Валентина Гатальська
Населений пункт: місто Київ
Навчальний заклад: гімназія «Троєщина»
Предмет: Англійська мова
Валентина — автор мультимедійної технології ЕЛАНТЕС. В її складі є автоматизована рейтингова система оцінювання учнів. Система об'єктивно відображає не лише рівень знань і умінь, а й старанність, активність та наполегливість протягом місяця чи семестру. На добровільних засадах Валентина та програмісти реалізували технологію без будь-якої державної підтримки. ЕЛАНТЕС було створено у 1996 році, а в 1998 вчителька презентувала її на міжнародній конференції у США. І вже понад 25 років ця метода є невід'ємною частиною її навчальної діяльності.

«Я щаслива, що змогла реалізувати цей надскладний проєкт, і моя професійна мрія індивідуалізованого якісного навчання стала реальністю і допомагає підготувати учнів до рівня незалежного користувача англійською».
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Юлія Должанська
Населений пункт: місто Харків
Навчальний заклад: Харківський приватний ліцей «Школа «Ранок» Харківської області
Предмет: Класний керівник, Українська література, Українська мова
Із 2019 року Юлія регулярно пише контент з української мови для навчального додатку Erudito. Діти 2–4 класів з його допомогою легко засвоюють складні теми через інтерактивні ігри та яскраві комікси, круті відеоролики та живі анімації. Ба більше, вчителька створила креативну форму підготовки до ЗНО за допомогою QR кодів. Юлія також розвивається у науці. Зокрема захистила дисертацію та вже має ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю українська література.

«Минулий навчальний рік довів нам усім, що необхідно розвивати можливості дистанційної освіти, використовувати хмарні технології, гаджети в навчанні. А ще — потрібно змінювати сам підхід до викладання дисциплін».
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Богдан Завидовський
Населений пункт: місто Дніпро
Навчальний заклад: ТОВ «Приватна середня загальноосвітня школа «Прімус Інтер Парес Скул»
Предмет: Біологія, Природознавство, Хімія, Я у світі (початкова школа)
Після вимушеного переїзду з Донецька Богдану довелося фактично починати життя з чистого аркуша. Поступово він знайшов своє покликання у вчительській професії. Педагог із колегами взялися розширювати STEAM напрямок і переформатували його у поняття SEPIA. Цю концепцію виразили у наступній формулі: SEPIA = (STEM + Soft skills) * Глобальні Цілі сталого розвитку. Цікаво, що педагог залучений до розробки технології виробництва ентомопатогенних нематод для захисту культур відкритого грунту від шкідників. Тобто на практиці застосовує ті методи, яким навчає дітей.

«Бачу своєю місією розвиток STEM-освіти з поєднанням м'яких навичок, інтегрованих освітніх курсів та кейс-уроків, задля того щоб учні не боялись «складних» предметів, та щиро цікавились ними».
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Лідія Насонова
Населений пункт: Харків
Навчальний заклад: ThinkGlobal
Предмети: зарубіжна література, українська література та мова, українська мова (письмо + читання) (початкова школа)
Учні пані Лідії укладають мінізбірки казок, записують інтерв'ю та пишуть фанфіки українською для соцмереж. Для уроків півфіналістка разом із вихованцями створює ігри на порталі learningapps, записує подкасти, малює комікси та розігрує історичні епохи. Також педагогиня інтегрує українську мову з математикою та географією, формуючи в школярів міжпредметні зв'язки. У майбутньому пані Лідія хоче розробити проєкт із креативного письма «Пиши для душі» для дітей у лікарнях.

«Моє завдання як учителя — показати, як бути частиною світової спільноти, громадянином світу. Не пасивними глядачами, а впевненими гравцями, що змінюють його на краще».
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Артур Пройдаков
Населений пункт: Київ
Навчальний заклад: заклад освіти «Приватний загальноосвітній навчальний заклад «Мідгард»
Предмети: українська мова та література
Під менторством пана Артура школярі невеликих міст складають ЗНО на 190+ балів, вже після першого року в університеті знаходять роботу в SMM або копірайтингу та мимоволі закохуються в сучасну українську літературу. Під час занять півфіналіст проводить опитування у телеграм-каналі, навчає учнів SMM-менеджменту та створює приємний мікроклімат для навчання за допомогою ігор. Мрія педагога — побудувати культурний міст між людьми з Заходу та Сходу України за допомогою міжобласних подорожей. Він переконаний, що завдяки стиранню бар'єрів між українцями буде легше протидіяти пропаганді Кремля.

«Насамперед для мене учитель є тією людиною, яка відчиняє двері учневі та учениці у світ дорослого життя, де немає поділу на чорне та біле, де є небезпеки та перешкоди. Завданням школи є допомога сучасному підліткові розібратися в собі, знайти порозуміння із навколишніми та бути готовим долати неприємності, іти вперед до успіху попри будь-які труднощі».
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Оксана Хомич
Населений пункт: місто Київ
Навчальний заклад: НВК «Новопечерська школа»
Предмет: учитель початкових класів
Своїм завданням Оксана вважає допомогти учням знайти власну траєкторію розвитку. Для цього вона застосовує різноманітні техніки, як от «Лідер в мені», де учні можуть ставити собі довгострокові та короткострокові цілі та власну методику «Weekend letters», яка вже пройшла апробацію й активно втілюється в роботу вчителями нашої країни. Чимало вершин вона досягла і в професійній сфері, зокрема, брала участь у Всеукраїнському конкурсі «Вчитель року» та закінчила Queen's University, Ontario, Canada. Отриманий досвід Оксана поширює через свій канал на YouTube та проводить тренінги в містах і селах України.

«Я відрізняюся від інших колег наполегливістю. Адже підходжу до реалізації власних освітніх проєктів з комплексним баченням, чіткими стратегіями розвитку кожного напрямку, а також досягненням поставленої мети».
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Гліб Репіч
Населений пункт: Київ
Навчальний заклад: ТОВ «Заклад освіти «Київ глобал скул «Атмосферна школа
Предмет: хімія
Пан Гліб вів власну науково-популярну рубрику в ранковому телешоу «Сніданок з 1+1», на грантові кошти проводив дослідження в Дрезденському технічному університеті та був запрошений на на постдокторську позицію в Китай, щоб працювати над створенням нових перспективних акумуляторів. Його учні за рік покращують знання з «незадовільно» на «відмінно», перемагають у міжнародних хімічних олімпіадах і перестають боятися природничих наук. Також у півфіналіста є ТікТок-канал про хімію на який підписано 140 тисяч користувачів, із яких 99 % — українські школярі. У майбутньому пан Гліб планує створити онлайн-курси шкільних предметів рівня «профіль», які дозволять школярам із будь-якого куточка країни отримати якісні знання.

«Якщо ми хочемо відновити втрачений науково-технічний потенціал нашої держави — треба починати не з ВНЗ чи Академії, а зі школи. Своїм прикладом мотивувати дітей, показувати, що, обираючи наукоємні спеціальності вони зможуть отримувати гідну зарплатню в нашій країні займаючись улюбленою справою».
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Global Teacher Prize Ukraine
Народне голосування за найкращого вчителя
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