Global Teacher Prize Ukraine

Лідія Насонова
Населений пункт: Харків
Навчальний заклад: ThinkGlobal
Предмети: зарубіжна література, українська література та мова, українська мова (письмо + читання) (початкова школа)
Учні пані Лідії укладають мінізбірки казок, записують інтерв'ю та пишуть фанфіки українською для соцмереж. Для уроків півфіналістка разом із вихованцями створює ігри на порталі learningapps, записує подкасти, малює комікси та розігрує історичні епохи. Також педагогиня інтегрує українську мову з математикою та географією, формуючи в школярів міжпредметні зв'язки. У майбутньому пані Лідія хоче розробити проєкт із креативного письма «Пиши для душі» для дітей у лікарнях.
«Моє завдання як учителя — показати, як бути частиною світової спільноти, громадянином світу. Не пасивними глядачами, а впевненими гравцями, що змінюють його на краще».