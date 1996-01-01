Global Teacher Prize Ukraine

Артур Пройдаков

Населений пункт: Київ

Навчальний заклад: заклад освіти «Приватний загальноосвітній навчальний заклад «Мідгард»

Предмети: українська мова та література



Під менторством пана Артура школярі невеликих міст складають ЗНО на 190+ балів, вже після першого року в університеті знаходять роботу в SMM або копірайтингу та мимоволі закохуються в сучасну українську літературу. Під час занять півфіналіст проводить опитування у телеграм-каналі, навчає учнів SMM-менеджменту та створює приємний мікроклімат для навчання за допомогою ігор. Мрія педагога — побудувати культурний міст між людьми з Заходу та Сходу України за допомогою міжобласних подорожей. Він переконаний, що завдяки стиранню бар'єрів між українцями буде легше протидіяти пропаганді Кремля.



«Насамперед для мене учитель є тією людиною, яка відчиняє двері учневі та учениці у світ дорослого життя, де немає поділу на чорне та біле, де є небезпеки та перешкоди. Завданням школи є допомога сучасному підліткові розібратися в собі, знайти порозуміння із навколишніми та бути готовим долати неприємності, іти вперед до успіху попри будь-які труднощі».

