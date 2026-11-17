Що покласти замість оселедця в «Шубу» / © Фото з відкритих джерел

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Салат «Оселедець під шубою» не обов’язково готувати за класичним рецептом. Якщо комусь із гостей не подобається солона риба або хочеться здивувати близьких незвичним смаком знайомої страви, головний інгредієнт можна замінити. Наприклад, замість оселедця використати ніжне м’ясо індички, копчену рибу або навіть морську капусту. А звичне поєднання буряка, моркви, картоплі та соусу залишиться впізнаваним.

«Шуба» з індичкою та маринованими огірками

Цей варіант сподобається тим, хто не любить рибного присмаку. Індичка робить салат поживним, але не надто важким, а мариновані огірки додають приємної кислинки.

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Інгредієнти:

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200 г філе індички;

2 картоплини;

2 морквини;

2 буряки;

2 яйця;

2–3 мариновані огірки;

майонез, сіль і перець за смаком;

невелика цибулина за бажанням.

Приготування. Індичку відваріть у підсоленій воді або запечіть у фользі зі спеціями, а потім охолодіть і наріжте невеликими шматочками. Окремо приготуйте овочі та яйця, почистьте й натріть їх на великій тертці. Огірки наріжте дрібними кубиками. Викладайте інгредієнти шарами: картопля, індичка, огірки, яйця, морква та буряк. Кожен шар злегка змащуйте майонезом. Готовий салат поставте в холодильник на 3-4 години.

Пісна «Шуба» з морською капустою

Це вдала альтернатива для тих, хто не їсть риби та м’яса, але хоче зберегти характерний морський відтінок смаку. Морська капуста має виразний присмак і добре поєднується з солодкуватими овочами.

Інгредієнти:

200 г морської капусти;

2 картоплини;

2 морквини;

2 буряки;

1 цибулина;

пісний майонез за смаком;

сіль і чорний перець.

Приготування. Картоплю, моркву та буряк відваріть до готовності, охолодіть і натріть. Якщо морська капуста містить багато рідини, злийте маринад і дайте їй стекти. Цибулю дрібно наріжте. На дно салатника викладіть морську капусту, зверху розподіліть цибулю, картоплю, моркву та буряк. Між шарами нанесіть тонку сітку пісного майонезу. Після приготування залиште салат у холодильнику на кілька годин.

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«Шуба» зі шпротами та рисом

Для тих, хто любить виразніший копчений смак, підійдуть шпроти. Вони доступні за ціною, мають насичений аромат і добре поєднуються з буряком та морквою. Рис у цьому рецепті замінює картоплю й робить салат ніжнішим.

Інгредієнти:

1 банка шпротів;

100 г рису;

2 морквини;

2 буряки;

1 цибулина;

майонез за смаком;

трохи оцту, цукру та води для маринування цибулі.

Приготування. Рис відваріть у підсоленій воді до готовності й охолодіть. Шпроти дістаньте з банки, злегка розімніть виделкою, попередньо зливши надлишок олії. Цибулю наріжте дрібними кубиками, залийте сумішшю води, оцту та дрібки цукру, залиште на 10–15 хвилин. Моркву й буряк відваріть і натріть. Викладіть шарами шпроти, мариновану цибулю, рис, моркву та буряк. Кожен шар, крім рибного, змастіть невеликою кількістю майонезу. Перед подаванням охолодіть салат.

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