Салат з крабовими паличками без рису: рецепти / © Фото з відкритих джерел

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У новорічному меню салати з крабовими паличками давно стали класикою. Та якщо хочеться приготувати знайому страву по-новому, рис можна замінити іншими інгредієнтами — салат залишиться ніжним, соковитим і святковим. Розповідаємо, що додати замість рису та як приготувати три смачні варіанти.

Пекінська капуста — для легкого й хрусткого салату

Пекінська капуста додає об’єму, але не обтяжує страву. Вона добре поєднується з крабовими паличками, яйцями, кукурудзою та огірком.

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Інгредієнти:

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крабові палички — 200 г;

пекінська капуста — 250 г;

свіжий огірок — 1 шт.;

яйця — 3 шт.;

консервована кукурудза — 150 г;

майонез або сметана — 2–3 ст. л.;

сіль і кріп — за смаком.

Приготування: яйця відваріть, охолодіть і наріжте кубиками. Крабові палички й огірок також наріжте, капусту тонко нашаткуйте. Злийте рідину з кукурудзи, з’єднайте всі інгредієнти й заправте. Щоб капуста залишилася хрусткою, перемішуйте салат безпосередньо перед подаванням.

Свіжий огірок — для соковитості

Огірок — один із найпоширеніших інгредієнтів у крабових салатах без рису. Він додає свіжості та добре пасує до яєць і кукурудзи.

Інгредієнти:

крабові палички — 200 г;

свіжі огірки — 2 шт.;

яйця — 3 шт.;

консервована кукурудза — 200 г;

зелена цибуля — 2–3 шт.;

майонез — 2–3 ст. л.;

сіль і перець — за смаком.

Приготування: яйця зваріть круто й наріжте кубиками. Огірки та крабові палички наріжте приблизно такими самими шматочками. Додайте кукурудзу без рідини й подрібнену зелену цибулю. Заправте майонезом, посоліть і перемішайте. Якщо огірки дуже водянисті, перед нарізанням видаліть насіння.

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Твердий сир — для ніжного й ситного смаку

Твердий сир робить салат більш насиченим і додає йому вершкового відтінку. У рецептах без рису його поєднують із крабовими паличками, яйцями та кукурудзою.

Інгредієнти:

крабові палички — 200 г;

твердий сир — 100 г;

яйця — 3 шт.;

консервована кукурудза — 150 г;

свіжий огірок — 1 шт.;

майонез — 2 ст. л.;

кріп — за бажанням.

Приготування: яйця відваріть і наріжте, крабові палички й огірок подрібніть. Сир натріть на великій тертці. Додайте кукурудзу, заправте майонезом і обережно перемішайте. Сіль додавайте наприкінці, адже сир і майонез уже можуть бути достатньо солоними.

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