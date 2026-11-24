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- Страви до Новорічних Свят
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Чим замінити рис у салаті з крабовими паличками: три найкращі рецепти для новорічної страви
Для свіжого й хрусткого салату найкраще підійде пекінська капуста, для простого класичного варіанту — огірок, а для більш ситної страви — твердий сир.
У новорічному меню салати з крабовими паличками давно стали класикою. Та якщо хочеться приготувати знайому страву по-новому, рис можна замінити іншими інгредієнтами — салат залишиться ніжним, соковитим і святковим. Розповідаємо, що додати замість рису та як приготувати три смачні варіанти.
Пекінська капуста — для легкого й хрусткого салату
Пекінська капуста додає об’єму, але не обтяжує страву. Вона добре поєднується з крабовими паличками, яйцями, кукурудзою та огірком.
Інгредієнти:
крабові палички — 200 г;
пекінська капуста — 250 г;
свіжий огірок — 1 шт.;
яйця — 3 шт.;
консервована кукурудза — 150 г;
майонез або сметана — 2–3 ст. л.;
сіль і кріп — за смаком.
Приготування: яйця відваріть, охолодіть і наріжте кубиками. Крабові палички й огірок також наріжте, капусту тонко нашаткуйте. Злийте рідину з кукурудзи, з’єднайте всі інгредієнти й заправте. Щоб капуста залишилася хрусткою, перемішуйте салат безпосередньо перед подаванням.
Свіжий огірок — для соковитості
Огірок — один із найпоширеніших інгредієнтів у крабових салатах без рису. Він додає свіжості та добре пасує до яєць і кукурудзи.
Інгредієнти:
крабові палички — 200 г;
свіжі огірки — 2 шт.;
яйця — 3 шт.;
консервована кукурудза — 200 г;
зелена цибуля — 2–3 шт.;
майонез — 2–3 ст. л.;
сіль і перець — за смаком.
Приготування: яйця зваріть круто й наріжте кубиками. Огірки та крабові палички наріжте приблизно такими самими шматочками. Додайте кукурудзу без рідини й подрібнену зелену цибулю. Заправте майонезом, посоліть і перемішайте. Якщо огірки дуже водянисті, перед нарізанням видаліть насіння.
Твердий сир — для ніжного й ситного смаку
Твердий сир робить салат більш насиченим і додає йому вершкового відтінку. У рецептах без рису його поєднують із крабовими паличками, яйцями та кукурудзою.
Інгредієнти:
крабові палички — 200 г;
твердий сир — 100 г;
яйця — 3 шт.;
консервована кукурудза — 150 г;
свіжий огірок — 1 шт.;
майонез — 2 ст. л.;
кріп — за бажанням.
Приготування: яйця відваріть і наріжте, крабові палички й огірок подрібніть. Сир натріть на великій тертці. Додайте кукурудзу, заправте майонезом і обережно перемішайте. Сіль додавайте наприкінці, адже сир і майонез уже можуть бути достатньо солоними.