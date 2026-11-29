Салат "Французька коханка" (фото з сайту "Господинька")

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Для приготування не потрібно варити овочі, смажити м’ясо чи витрачати багато часу на кухні. Усі інгредієнти готові до використання, тому салат можна зібрати буквально за 10 хвилин. Він чудово підходить для святкового столу, сімейної вечері або частування гостей. Рецептом поділилися на сайті «Господинька».

Інгредієнти копчене куряче стегенце або філе 350 г консервовані ананаси 250 г морква по-корейськи 200 г твердий сир 150 г волоські горіхи 75 г майонез 120 г часник 1 зубчик зелень для прикрашання за смаком

Процес приготування:

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Відокремте копчене м’ясо від кісток, зніміть шкірку за бажанням і наріжте невеликими кубиками. Викладіть курку на дно салатника або порційних креманок. Зробіть тонку сіточку з майонезу. Злийте сироп із консервованих ананасів. Якщо використовуєте кільця, наріжте їх невеликими шматочками. Викладіть ананаси поверх курки та злегка змастіть майонезом. За потреби відцідіть зайву рідину з моркви та подрібніть її ножем, щоб салат було зручніше їсти. Розподіліть моркву наступним шаром. За бажанням додайте подрібнений зубчик часнику для більш виразного смаку. Подрібніть горіхи ножем або блендером, але не надто дрібно — невеликі шматочки нададуть салату приємної хрусткості. Викладіть їх поверх моркви та додайте трохи майонезу. Натріть твердий сир на дрібній тертці та рівномірно розподіліть його по салату. За бажанням зробіть тонку сіточку з майонезу, прикрасьте зеленню, шматочками ананаса або подрібненими горіхами.

Салат можна подавати одразу після приготування. Якщо є час, поставте його в холодильник на 20–30 хвилин, щоб інгредієнти краще поєдналися між собою.

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Смачного!

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