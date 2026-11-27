Як смачно приготувати хек: рецепти / © Фото з відкритих джерел

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Хек — доступна риба з ніжним білим м’ясом, яка добре поєднується з овочами, сиром, грибами та простими соусами. Для різдвяного й новорічного столу її можна запекти порційними шматочками або приготувати у формі, щоб подати одразу з гарніром. Зібрали п’ять нескладних рецептів: від легкого хека з лимоном до ситної страви з картоплею та сирною скоринкою.

Хек у фользі з лимоном і зеленню

Інгредієнти на 4 порції:

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600–700 г філе хека;

1 лимон;

2 ст. л. оливкової або соняшникової олії;

2 зубчики часнику;

½ ч. л. сушеного орегано;

сіль і чорний перець — за смаком;

кілька гілочок петрушки.

Приготування. Розігрійте духовку до 180 °C. Філе промокніть паперовим рушником, посоліть і поперчіть. Змішайте олію з подрібненим часником, орегано та соком половини лимона. Змастіть рибу, покладіть на фольгу, зверху додайте тонкі скибочки лимона й загорніть краї. Запікайте 20–25 хвилин, залежно від товщини шматочків. Перед подаванням посипте петрушкою.

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Хек з овочами у сметанно-гірчичному соусі

Інгредієнти:

700 г хека;

1 цибулина;

1 морквина;

150 г сметани;

1 ч. л. зернистої гірчиці;

1 зубчик часнику;

1 ст. л. олії;

сіль і перець — за смаком.

Приготування. Цибулю наріжте півкільцями, моркву натріть. Викладіть овочі у змащену форму, зверху розмістіть шматочки хека. Змішайте сметану, гірчицю, подрібнений часник, перець і трохи солі. Полийте соусом рибу та запікайте за температури 190 °C приблизно 25–30 хвилин. Соус допоможе зберегти ніжність хека, а овочі стануть гарніром.

Хек із картоплею та сиром

Інгредієнти:

500 г філе хека;

5–6 картоплин;

1 цибулина;

100 г твердого сиру;

150 г сметани;

1 ст. л. лимонного соку;

1 ч. л. паприки;

сіль, перець та олія — за смаком.

Приготування. Картоплю наріжте тонкими кружальцями, цибулю — півкільцями. Рибу посоліть, поперчіть і збризніть лимонним соком. У змащену форму викладіть картоплю, цибулю та хек, змастіть сметаною. Накрийте фольгою й запікайте за 180 °C близько 40 хвилин. Зніміть фольгу, посипте тертим сиром і готуйте ще 8–10 хвилин, доки він розплавиться та підрум’яниться.

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Хек у томатному соусі

Інгредієнти:

700 г хека;

1 цибулина;

1 морквина;

250 г подрібнених томатів або томатів у власному соку;

1 ст. л. олії;

½ ч. л. паприки;

сіль і перець — за смаком.

Приготування. Цибулю наріжте, моркву натріть і обсмажте на олії 5–7 хвилин. Додайте томати, паприку, сіль і перець, тушкуйте ще 5 хвилин. Викладіть у соус порційні шматочки хека, накрийте кришкою та готуйте на слабкому вогні 12–15 хвилин — до готовності риби. Подавайте у глибокій тарілці, поливши томатно-овочевим соусом. Хек із томатами й овочами — простий варіант, який можна приготувати як на плиті, так і в духовці.

Хек під грибною шапкою із сиром

Інгредієнти:

600 г філе хека;

250 г печериць;

1 цибулина;

100 г твердого сиру;

2 ст. л. сметани;

1 ст. л. олії;

сіль і перець — за смаком.

Приготування. Печериці наріжте пластинками, цибулю — дрібними кубиками. Обсмажте їх на олії, доки випарується зайва волога. Філе хека викладіть у форму, посоліть і поперчіть. Зверху розкладіть гриби з цибулею, змастіть сметаною та посипте тертим сиром. Запікайте за 190 °C приблизно 20–25 хвилин, доки риба приготується, а сир розплавиться.

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