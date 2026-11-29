Смачні салати на Новий рік: рецепти / © Фото з відкритих джерел

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Якщо хочеться приготувати на Новий рік щось цікавіше за «Мімозу», олів’є та салат із крабовими паличками, зверніть увагу на інші салати. Вони мають ефектний вигляд у прозорому салатнику або кулінарному кільці, а для приготування не потрібні якісь делікатеси. Курка, печериці, шинка, крабові палички, яйця, сир та овочі легко перетворюються на святкові страви, які сподобаються гостям. Пропонуємо три прості рецепти з ідеальним поєднанням смаків.

Салат із куркою, печерицями та сиром

Поєднання ніжного курячого м’яса, ароматних грибів і твердого сиру робить цей салат ситним, але не надто важким. Особливо апетитний вигляд він має, якщо викласти його шарами у прозору форму.

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Інгредієнти:

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куряче філе — 250 г;

печериці — 200 г;

яйця — 3 шт.;

твердий сир — 120 г;

цибуля — 1 невелика;

майонез — 3–4 ст. ложки;

олія, сіль і перець — за смаком.

Приготування:

Куряче філе відваріть у підсоленій воді, охолодіть і наріжте невеликими кубиками. Яйця зваріть круто, білки та жовтки натріть окремо. Печериці наріжте пластинками, цибулю подрібніть і обсмажте разом до золотистого кольору. Дайте грибам охолонути.

Викладайте інгредієнти шарами: курка, гриби з цибулею, яєчні білки, тертий сир і жовтки. Кожен шар, крім останнього, злегка змащуйте майонезом. Зверху можна додати трохи зелені.

Ніжний салат із шинкою, картоплею та маринованими огірками

Цей варіант сподобається тим, хто любить поєднання м’ясних продуктів із хрусткими овочами. Мариновані огірки додають приємної кислинки, а картопля та яйця роблять смак ніжним і збалансованим.

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Інгредієнти:

шинка — 200 г;

картопля — 2 шт.;

морква — 1 шт.;

яйця — 3 шт.;

мариновані огірки — 2 шт.;

твердий сир — 100 г;

майонез — 3–4 ст. ложки.

Приготування:

Картоплю та моркву відваріть до готовності, яйця зваріть круто. Охолоджені овочі натріть на великій тертці, яйця та сир також натріть окремо. Шинку наріжте дрібною соломкою, огірки — маленькими кубиками. Якщо вони дуже соковиті, злегка відіжміть зайву рідину.

Викладіть шари в такій послідовності: картопля, шинка, мариновані огірки, морква, яйця та сир. Між шарами зробіть тонку сіточку з майонезу. Перед подаванням залиште салат у холодильнику приблизно на годину.

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Салат із крабовими паличками, помідорами та сиром

Легкий, соковитий та ефектний салат, для якого не потрібно нічого варити, крім яєць. Яскраві помідори створюють гарний контраст із білими шарами сиру та крабових паличок.

Інгредієнти:

крабові палички — 200 г;

помідори — 2 середні;

яйця — 3 шт.;

твердий сир — 120 г;

часник — 1 невеликий зубчик;

майонез — 3 ст. ложки;

сіль — за смаком.

Приготування:

Яйця зваріть круто й натріть на тертці. Крабові палички наріжте дрібними кубиками, сир натріть. Помідори наріжте невеликими шматочками, видаліть зайву рідину та насіння, щоб салат не став водянистим.

Майонез змішайте з подрібненим часником. Викладайте шарами крабові палички, помідори, яйця та сир. Кожен шар злегка змащуйте часниковою заправкою. Верх можна прикрасити тертим сиром і зеленню.

Як красиво подати салати на Новий рік

Щоб салати мали святковий вигляд, використовуйте кулінарне кільце або прозорий салатник: так будуть помітні всі шари. Не додавайте забагато майонезу, інакше страва втратить форму. Готуйте салати заздалегідь, щоб вони встигли охолонути та просочитися, а прикрашайте безпосередньо перед подаванням.

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