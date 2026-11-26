Швидкий салат на Новий рік: рецепт / © Фото з відкритих джерел

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Новорічне меню не обов’язково має складатися зі страв, на приготування яких доводиться витрачати пів дня. Для святкового столу підійде салат із копченої курки, ананаса, кукурудзи та майонезу. Усі продукти вже готові до вживання, тож їх потрібно лише нарізати та змішати. Солодкуватий ананас додає соковитості, копчене м’ясо робить салат ситним, а кукурудза — яскравим і святковим.

Салат із копченою куркою та ананасом: рецепт на Новий рік

Поєднання копченої курки, ананаса й кукурудзи часто використовують у святкових салатах.

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Інгредієнти:

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копчена куряча грудка — 250–300 г;

консервований ананас — 200 г;

консервована кукурудза — 150 г;

майонез — 2–3 ст. л.

Як приготувати.

Злийте рідину з ананасів і кукурудзи. Якщо ананас нарізаний кільцями, поріжте його невеликими шматочками. Копчену курку наріжте кубиками приблизно такого самого розміру. Перекладіть курку, ананас і кукурудзу в салатник, додайте майонез і обережно перемішайте. Поставте салат у холодильник на 10–15 хвилин, щоб смаки поєдналися, а перед подаванням перекладіть у красиву салатницю або порційні креманки. Щоб салат мав вишуканий вигляд, подавайте його порційно або сформуйте на тарілці за допомогою кулінарного кільця.

Що важливо для смаку

Вибирайте курку з м’яким ароматом копчення, щоб вона не перебивала ананас. Консервовані продукти добре відцідіть, зайва рідина зробить салат водянистим. Майонез додавайте поступово: копчена грудка вже має насичений смак, тому багато заправки не потрібно.

Цей салат зручно готувати безпосередньо перед святом: він не потребує плити чи духовки, а основні інгредієнти продаються в більшості супермаркетів.

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