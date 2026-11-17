Закушування на Новий рік: рецепти / © www.freepik.com/free-photo

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Щоб накрити щедрий новорічний стіл, зовсім не обов’язково купувати дорогі морепродукти, делікатеси чи екзотичні продукти. Із доступних овочів, яєць, сиру, оселедця та звичайних лавашів можна приготувати закушування, які матимуть святковий вигляд і сподобаються гостям. Головне, вдало поєднати інгредієнти, красиво оформити подачу та не витрачати зайвого часу на складні рецепти.

Рулетики з лаваша з яйцем і плавленим сиром

Це одне з найпростіших закушувань, для якого потрібні доступні продукти. Рулетики виходять ніжними, добре тримають форму та мають ефектний вигляд.

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Інгредієнти:

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2 тонкі лаваші;

2 варені яйця;

2 плавлені сирки;

2 зубчики часнику;

2–3 столові ложки майонезу;

невеликий пучок кропу.

Приготування. Яйця та плавлені сирки натріть на дрібній тертці. Додайте подрібнений часник, кріп і майонез, перемішайте до однорідної консистенції. Розподіліть начинку по лавашу тонким шаром, щільно скрутіть у рулет і загорніть у харчову плівку. Поставте в холодильник на годину, а перед подаванням наріжте порційними шматочками.

Фаршировані яйця з оселедцем

Якщо хочеться приготувати щось оригінальніше за звичайні бутерброди, спробуйте начинити варені яйця оселедцем. Це бюджетне закушування з виразним смаком, яке добре пасує до новорічного столу.

Інгредієнти:

5 варених яєць;

100 г філе слабосоленого оселедця;

1 невелика цибулина;

1 столова ложка майонезу;

зелена цибуля для прикрашання.

Приготування. Яйця розріжте навпіл і обережно дістаньте жовтки. Оселедець і цибулю дрібно наріжте, жовтки розімніть виделкою. Змішайте все з майонезом і наповніть отриманою масою білкові половинки. Прикрасьте зеленою цибулею. Щоб смак був ніжнішим, можна додати трохи тертого яблука.

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Бурякові кульки із сиром та часником

Яскраве закушування з буряка стане справжньою окрасою святкового столу. Його зручно подавати порційно, а для приготування не потрібні дорогі інгредієнти.

Інгредієнти:

2 середні буряки;

100 г твердого сиру;

2 зубчики часнику;

2 столові ложки майонезу;

50 г волоських горіхів.

Приготування. Відварений або запечений буряк охолодіть, почистьте й натріть на дрібній тертці. Твердий сир також натріть, додайте подрібнений часник і майонез. Буряк добре відтисніть від зайвого соку, змішайте з іншими продуктами. Сформуйте невеликі кульки та обкачайте їх у подрібнених волоських горіхах. Перед подаванням охолодіть.

Хрусткі тарталетки з куркою та грибами

Це закушування підійде тим, хто хоче поставити на стіл щось ситніше. Начинку можна приготувати заздалегідь, а наповнювати тарталетки краще безпосередньо перед подаванням щоб вони не розмокли.

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Інгредієнти:

10 готових тарталеток;

150 г курячого філе;

150 г печериць;

1 невелика цибулина;

50 г твердого сиру;

2 столові ложки сметани;

сіль і перець за смаком.

Приготування. Куряче філе відваріть і наріжте невеликими шматочками. Печериці та цибулю подрібніть і обсмажте до готовності. Змішайте з куркою, додайте сметану, спеції та натертий сир. Наповніть тарталетки начинкою. За бажанням поставте їх у розігріту до 180 °C духовку на 5–7 хвилин, щоб сир розплавився.

Рулетики з огірка з сирною начинкою

Свіже й легке закушування допоможе урізноманітнити меню серед ситних салатів і гарячих страв. Воно має гарний вигляд на тарілці та готується буквально за кілька хвилин.

Інгредієнти:

2 довгі свіжі огірки;

150 г кисломолочного сиру;

2 столові ложки сметани;

1 зубчик часнику;

кріп;

сіль за смаком.

Приготування. Огірки наріжте вздовж тонкими довгими смужками за допомогою овочечистки. Сир розімніть виделкою, додайте сметану, подрібнений часник, кріп і сіль. На край кожної огіркової смужки викладіть трохи начинки та скрутіть рулетиком. За потреби закріпіть шпажкою. До подавання зберігайте в холодильнику.

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