Салат на Новий рік

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Якщо традиційне олів’є вже набридло, новорічне меню можна урізноманітнити іншим салатом із доступних продуктів. Для його приготування знадобляться куряче м’ясо, овочі, яйця та зелений горошок. Завдяки пошаровому викладанню страва матиме святковий вигляд і стане гарною альтернативою звичним салатам.

Салат із куркою та зеленим горошком на Новий рік

Інгредієнти на 6-8 порцій

картопля — 3 шт.;

куряча грудка (відварена або копчена) — 300 г;

морква — 2 шт.;

яйця — 4 шт.;

консервований зелений горошок — 1 банка;

свіжий або солоний огірок — 1 шт.;

майонез — 300 г;

зелена цибуля — до смаку;

сіль і чорний мелений перець — до смаку.

Як приготувати салат із куркою та горошком

Підготуйте овочі та яйця. Картоплю й моркву відваріть до м’якості, дайте охолонути та очистьте. Яйця зваріть круто, охолодіть і зніміть шкаралупу. Наріжте інші складники. Курячу грудку та огірок подрібніть невеликими кубиками. Зелену цибулю дрібно наріжте, а з консервованого горошку злийте рідину. Сформуйте перший шар. На велику пласку тарілку поставте кулінарне кільце. Натріть картоплю на крупній тертці та рівномірно розподіліть її по дну. Додайте трохи солі й перцю та нанесіть тонку сіточку майонезу. Викладіть горошок. Розподіліть його поверх картоплі та злегка змастіть майонезом. Додайте курку. Наступним шаром викладіть подрібнене м’ясо. За потреби приправте його та покрийте невеликою кількістю майонезу. Для ніжнішого смаку підійде відварена грудка, а копчена надасть салату виразнішого аромату. Викладіть огірок та яйця. Спочатку рівномірно розподіліть шматочки огірка, потім натріть зверху варені яйця. Злегка посоліть і додайте майонез. Додайте зелену цибулю. Посипте нею яєчний шар та нанесіть ще трохи майонезу. Завершіть салат морквою. Натріть варену моркву та рівномірно розподіліть її зверху. Прикрасьте майонезною сіточкою та, за бажанням, кількома горошинами.

Готовий салат поставте в холодильник, щоб він охолов і шари просочилися заправкою. Перед подачею обережно зніміть кулінарне кільце.

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Для приготування можна використовувати як свіжий, так і солоний огірок. Перший додасть страві свіжості, тоді як другий зробить смак більш пікантним.

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Такий салат поєднує ніжне куряче м’ясо, соковиті овочі та зелений горошок. А завдяки яскравому верхньому шару з моркви він гарно виглядатиме на новорічному столі.

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