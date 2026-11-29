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- Страви до Новорічних Свят
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Що приготувати з плавленого сирка на Новий рік: три смачні закуски за копійки
Зі звичайного плавленого сирка можна зробити не лише популярну намащення, а й оригінальні порційні закуски до новорічного столу.
Плавлений сирок — доступний продукт, з якого можна приготувати чимало смачних закусок для святкового столу. Він чудово поєднується з яйцями, часником, крабовими паличками, зеленню та овочами.
ТСН.ua підготував три рецепти, які урізноманітнять новорічне меню.
Кульки з часником і горіхами
Інгредієнти:
2 плавлені сирки
2 варені яйця
2 зубчики часнику
2 ст. л. майонезу
50 г волоських горіхів
невеликий пучок кропу
кунжут
сіль
Приготування:
Плавлені сирки та варені яйця натріть на дрібній тертці. Додайте подрібнений часник, майонез і трохи солі. Ретельно перемішайте масу до однорідності.
Волоські горіхи подрібніть, кріп дрібно наріжте.
Вологими руками сформуйте невеликі кульки. Частину обкачайте в горіхах, решту — у кропі або кунжуті.
Поставте закуску в холодильник на 30–40 хв.
Рулет із лаваша
Інгредієнти:
2 тонкі листи лаваша
2 плавлені сирки
150 г крабових паличок
2 варені яйця
1 свіжий огірок
2 ст. л. майонезу
Приготування:
Плавлені сирки, крабові палички і варені яйця натріть на тертці. Огірок наріжте тонкою соломкою.
Змішайте сирки, яйця, крабові палички, майонез.
Розкладіть лаваш, рівномірно розподіліть начинку та викладіть огірок.
Щільно скрутіть лаваш у рулет, загорніть у харчову плівку. Поставте до холодильника на 1–2 год.
Намащення з плавленого сирка і тунця
Інгредієнти:
2 плавлені сирки
1 банка консервованого тунця
2 варені яйця
1 невеликий солоний огірок
2 ст. л. майонезу
1 зубчик часнику
зелена цибуля або кріп
чорний перець
Приготування:
Плавлені сирки і варені яйця натріть на дрібній тертці. Солоний огірок наріжте дуже дрібними кубиками.
Тунець дістаньте з банки, злийте зайву рідину й розімніть виделкою.
Змішайте сирки, яйця, тунець та огірок. Додайте майонез, подрібнений часник і зелень. Поперчіть і ретельно перемішайте.
Поставте до холодильника на 30 хв.
Подавайте на підсушених грінках, крекерах або в тарталетках.
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