Лаваш. / © You Tube

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Плавлений сирок — доступний продукт, з якого можна приготувати чимало смачних закусок для святкового столу. Він чудово поєднується з яйцями, часником, крабовими паличками, зеленню та овочами.

ТСН.ua підготував три рецепти, які урізноманітнять новорічне меню.

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Кульки з часником і горіхами

Інгредієнти:

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2 плавлені сирки

2 варені яйця

2 зубчики часнику

2 ст. л. майонезу

50 г волоських горіхів

невеликий пучок кропу

кунжут

сіль

Приготування:

Плавлені сирки та варені яйця натріть на дрібній тертці. Додайте подрібнений часник, майонез і трохи солі. Ретельно перемішайте масу до однорідності. Волоські горіхи подрібніть, кріп дрібно наріжте. Вологими руками сформуйте невеликі кульки. Частину обкачайте в горіхах, решту — у кропі або кунжуті. Поставте закуску в холодильник на 30–40 хв.

Рулет із лаваша

Інгредієнти:

2 тонкі листи лаваша

2 плавлені сирки

150 г крабових паличок

2 варені яйця

1 свіжий огірок

2 ст. л. майонезу

Приготування:

Плавлені сирки, крабові палички і варені яйця натріть на тертці. Огірок наріжте тонкою соломкою. Змішайте сирки, яйця, крабові палички, майонез. Розкладіть лаваш, рівномірно розподіліть начинку та викладіть огірок. Щільно скрутіть лаваш у рулет, загорніть у харчову плівку. Поставте до холодильника на 1–2 год.

Намащення з плавленого сирка і тунця

Інгредієнти:

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2 плавлені сирки

1 банка консервованого тунця

2 варені яйця

1 невеликий солоний огірок

2 ст. л. майонезу

1 зубчик часнику

зелена цибуля або кріп

чорний перець

Приготування:

Плавлені сирки і варені яйця натріть на дрібній тертці. Солоний огірок наріжте дуже дрібними кубиками. Тунець дістаньте з банки, злийте зайву рідину й розімніть виделкою. Змішайте сирки, яйця, тунець та огірок. Додайте майонез, подрібнений часник і зелень. Поперчіть і ретельно перемішайте. Поставте до холодильника на 30 хв. Подавайте на підсушених грінках, крекерах або в тарталетках.

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