Запечені печериці. / © pixabay.com

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Новорічний стіл не обов’язково має бути дорогим, щоб здивувати гостей смачними стравами. Навіть зі звичайних і доступних продуктів можна приготувати закуски, які матимуть апетитний вигляд і точно не затримаються на тарілках.

ТСН.ua підготував три рецепти, які не потребують багато часу, а на святковому столі мають дуже ошатний вигляд.

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Рулетики з лаваша з яйцем і сиром

Інгредієнти:

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2 тонкі лаваші

3 варені яйця

150 г твердого сиру

2 ст. л. майонезу

2 зубчики часнику

невеликий пучок кропу

сіль і перець

Приготування:

Яйця відваріть круто, охолодіть і натріть на великій тертці. Сир також натріть, а кріп дрібно наріжте. Змішайте яйця, сир, зелень, подрібнений часник і майонез. Додайте сіль та перець. Розкладіть лаваш та рівномірно розподіліть начинку. Щільно скрутіть лаваш у рулет, загорніть у харчову плівку та поставте в холодильник на 30–40 хв. Перед подаванням наріжте рулет порційними шматочками й викладіть на тарілку.

Фаршировані печериці

Інгредієнти:

500 г великих печериць

100 г твердого сиру

2 зубчики часнику

2 ст. л. сметани

невеликий пучок кропу

1 ст. л. рослинної олії

сіль і перець

Приготування:

Печериці помийте, обсушіть і обережно відокремте ніжки від капелюшків. Ніжки грибів дрібно наріжте і обсмажте до випаровування рідини. Сир натріть на тертці, кріп і часник подрібніть. Змішайте обсмажені ніжки грибів із сиром, сметаною, часником і зеленню. Посоліть та поперчіть. Наповніть капелюшки печериць підготовленою начинкою. Викладіть гриби у форму для запікання та готуйте за температури 180°C приблизно 20–25 хв, доки вони стануть м’якими, а сирна начинка підрум’яниться.

Сирні кульки

Інгредієнти:

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200 г твердого сиру

2 варені яйця

2 ст. л. майонезу

2 зубчики часнику

невеликий пучок кропу

2 ст. л. кунжуту або подрібнених горіхів

сіль і перець

Приготування:

Сир і варені яйця натріть на дрібній тертці. Додайте подрібнений часник, майонез, сіль і перець. Перемішайте масу до однорідності. Вона має бути достатньо густою, щоб із неї можна було сформувати кульки. Кріп дрібно наріжте. Підготуйте окремо кунжут або подрібнені горіхи. Вологими руками сформуйте невеликі кульки. Частину обкачайте в зелені, решту — у кунжуті або горіхах. Поставте закуску в холодильник на 30 хв, а перед подаванням викладіть на пласку тарілку.

Нагадаємо, ми писали про те, що приготувати на Новий рік замість олів’є.

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