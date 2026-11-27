Салат зі шпротами

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На новорічний стіл можна приготувати незвичайний варіант рибного салату — зі шпротами, плавленим сиром, овочами та яйцями. Він виходить ситним, ніжним, із виразним копченим смаком риби. Завдяки пошаровому викладанню страва має святковий вигляд і може стати альтернативою традиційній «Мімозі».

Для приготування знадобляться прості продукти, а сам салат не потребує складних кулінарних навичок. Його зручно зробити заздалегідь і залишити в холодильнику до подавання.

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Інгредієнти для салату зі шпротами

На 4 невеликі порції знадобляться:

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шпроти в олії — 1 банка (приблизно 160–180 г);

картопля — 2 середні шт.;

морква — 1 шт.;

яйця — 2 шт.;

плавлений сир — 1 упаковка (90–100 г);

маринований огірок — 1 шт.;

зелена цибуля — невеликий пучок;

майонез — 3–4 ст. л.;

сіль і чорний мелений перець — за смаком.

Як приготувати салат зі шпротами та плавленим сиром

Крок 1. Підготуйте овочі та яйця

Картоплю та моркву ретельно помийте й відваріть до готовності. Дайте овочам повністю охолонути, після чого очистьте від шкірки.

Яйця зваріть круто, охолодіть і почистьте. Відокремте білки від жовтків.

Крок 2. Подрібніть інгредієнти

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Картоплю та моркву натріть на середній тертці в окремі миски. Так само подрібніть білки й жовтки.

Маринований огірок натріть на тертці та злегка відіжміть зайву рідину. Це потрібно, щоб готовий салат не став водянистим.

Зелену цибулю дрібно наріжте.

Плавлений сир також натріть на тертці. Щоб це було легше зробити, можна попередньо покласти його в морозильну камеру на 10–15 хвилин.

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Крок 3. Підготуйте шпроти

Відкрийте банку зі шпротами та злийте більшу частину олії.

Перекладіть рибу в миску й розімніть виделкою на невеликі шматочки. Не обов’язково перетворювати шпроти на однорідну масу — невеликі шматочки риби зроблять смак салату виразнішим.

Крок 4. Викладіть салат шарами

Для красивого подавання візьміть пласку тарілку та встановіть на ній кулінарне кільце. Якщо кільця немає, салат можна зібрати у глибокому прозорому салатнику.

Інгредієнти викладайте в такій послідовності:

Картопля. Рівномірно розподіліть її по дну форми, злегка посоліть, поперчіть і нанесіть тонкий шар майонезу. Зелена цибуля. Посипте картоплю дрібно нарізаною цибулею. Шпроти. Розподіліть подрібнену рибу рівним шаром. Морква. Викладіть натерту моркву та додайте трохи майонезу. Маринований огірок. Рівномірно розподіліть його поверх моркви. Плавлений сир. Викладіть сир і злегка змастіть майонезом. Яєчні жовтки. Посипте ними сирний шар. Яєчні білки. Завершіть салат шаром натертих білків.

За потреби між шарами можна додавати невелику кількість майонезу, але не варто використовувати його надто багато. Шпроти та плавлений сир уже надають страві достатньої соковитості.

Крок 5. Охолодіть салат

Готовий салат накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник приблизно на 1–2 години. За цей час шари просочаться, а страва краще триматиме форму.

Перед подаванням обережно зніміть кулінарне кільце. За бажанням прикрасьте салат зеленою цибулею або свіжою зеленню.

Що зробити, щоб салат вийшов смачним

Для приготування краще обирати якісні шпроти з цілими рибинами. Перед додаванням у салат зайву олію бажано злити, інакше страва може вийти надто жирною.

Важливо також повністю охолодити картоплю та моркву перед натиранням. Теплі овочі гірше тримають форму, а майонез у контакті з ними швидше нагрівається.

Маринований огірок додає приємної кислинки та врівноважує насичений смак копченої риби й сиру. Якщо він дуже солоний, кількість солі в інших шарах варто зменшити.

Готовий салат слід зберігати в холодильнику та не залишати надовго за кімнатної температури.

Завдяки поєднанню шпротів, овочів і плавленого сиру страва виходить поживною та ароматною. Вона підійде не лише для новорічного столу, а й для інших сімейних свят.

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