Стрілянина з арбалета в полтавській школі: що пояснює нападниця та в якому стані поранені

Стрілянина з арбалета в полтавській школі: що пояснює нападниця та в якому стані поранені

Дівчину затримали. Нині вона в ізоляторі тимчасового тримання.

Дівчина зайшла в приміщення однієї з полтавських шкіл та поранила двох вчителів - з арбалета.

Про подробиці інциденту 6 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

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Нападниця прийшла до одного зі входів до школи, яких тут 4, під час карантину працюють 3 - і пройшла за учнями, які виходили на фізкультуру. Її не помітила чергова. Дівчина зайшла до кабінету та вистрелила у вчительку зарубіжної літератури, яка стояла спиною до нападниці. На крик прибігла завуч - і вона вистрелила вже в коридорі і в неї. Жінці повністю пробило руку. Постраждалим надали медичну допомогу - вони вже вдома. Їхньому життю нічого не загрожує. Спілкуватися з журналістами вони не бажають.

Про те, як забрали у дівчини арбалет, розповіла директорка школи. Також вона зазначила, що дівчина нічого не викрикувала та спілкуватися з вчителями не бажала. Відомо, що вона тут навчалася по 5-й клас. Мережею ширяться фото нападниці. Поліція повідомила, що раніше ця дівчина не потрапляла в поле зору правоохоронців.

Новини України: з арбалету по вчителях – в Полтаві затримали дівчину, яка стріляла в школі

"Буде призначено ряд слідчих дій, зокрема ряд експертиз - це стосується до речі і вилученого арбалету - щоб встановити, по-перше психоемоційний стан самої дівчини, і зрозуміти мотивацію такої поведінки", - говорять у поліції.

Нападниці загрожує від 10 до 15 років або ж довічне ув‘язнення - справа відкрита статтею замах на умисне вбивство кількох осіб. Нині вона в ізоляторі тимчасового тримання, їй готують підозру.

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