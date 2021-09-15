1,5 року колонії за пост у соцмережі: у Білорусі суд виніс вирок чоловіку, який висловився про Лукашенка

Прокуратура назвала допис наклепом та образою самопроголошеного президента.
Півтора року колонії за пост у соцмережі. Білоруський суд виніс вирок чоловіку, який рік тому, якраз на піку протестів проти фальсифікацій на президентських виборах, висловився про Лукашенка.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 15 вересня.
Прокуратура назвала допис наклепом та образою самопроголошеного президента. Це вже не перший подібний випадок у Білорусі. Днями на півтора року до колонії суворого режиму запроторили чоловіка, який у соцмережах опублікував відео, де розповідає анекдот про Лукашенка.
А на початку серпня до 1,5 року колонії засудили журналіста місцевого видання "Першы рэгіён" Сергія Гордієвича за нібито образу самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та двох міліціонерів.