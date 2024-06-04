"10-15 хвилин – і Польща зникає з лиця землі": росіяни погрожують ядерним ударом

Росіяни відкрито на державному телебаченні фантазували, як розгортався б ядерний удар по країні-членові ЄС та НАТО.

Російські пропагандисти на державному телебаченні закликали до ядерного удару по Польщі та до геноциду її народу.

Про це свідчить уривок програми "Вечер с Владимиром Соловьевым" у ефірі телеканалу "Россия 1".

Один зі спікерів пропагандистської програми змалював сценарій ядерного удару по Польщі, пригрозивши, що за 10-15 хвилин поляки можуть "зникнути з лиця землі разом зі своєю мовою".

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"Беремо, наприклад, Польщу як найближчу до нас, як найбільш реального кандидата опинитися невеликим таким, необмеженим театриком ядерної війни. Там знайдеться 20 великих міст? Навряд. Навіть, якщо порахувати, що на кожне місто потрібно виділити по дві боєголовки, – це всього 30-40 боєголовок, це всього залп одного дивізіона "Іскандерів": 16 пускових, на кожну – по дві (боєголовки – ред.). Час підльоту – 5-6 хвилин; підготовка польотних завдань на місці – 3-5 хвилин на розгортування. 10-15 хвилин – і Польща як держава, а поляки як народ, зникають з лиця землі разом зі своєю мовою. Ось це європейці повинні дуже-дуже добре розуміти", – висловився російський пропагандист.

Нагадаємо, раніше заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив, що удар з боку США по російських військах на території України означатиме початок світової війни, в результаті якої "Варшава отримає свою порцію радіоактивного попелу".

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