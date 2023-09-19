10 країн світу, де найважче отримати громадянство: які умови

Отримання громадянства, особливо шляхом натуралізації, є складним завданням у багатьох країнах. Різні обставини можуть спричинити труднощі, роблячи отримання громадянства складною та трудомісткою процедурою.

10 країн світу опинилися в топі за складністю отримання громадянства, пише Jagran Josh.

Серед факторів: вимоги до тривалого проживання, володіння мовою та культурні і релігійні фактори.

Топ-10 країн, де найскладніше отримати громадянство: Катар, Ватикан, Ліхтенштейн, Бутан, Саудівська Аравія, Кувейт, Швейцарія, Китай, Північна Корея, Японія.

Катар

Паспорт громадянина Катару / Фото: Jagran Josh

Катар, розташований у Перській затоці і відомий своїм величезним багатством, що ґрунтується на газовій промисловості, відомий суворими вимогами для отримання громадянства. Щоб стати громадянином Катару як іноземця, необхідно безперервно проживати в країні протягом 25 років. Обов'язковими умовами є знання арабської мови, чиста поведінка та підтвердження достатніх фінансових ресурсів для підтримки себе.

Більше того, згідно із законами Катару, вони не допускають подвійного громадянства, що потребує відмови від оригінального паспорта. Додатковим критерієм є ймовірне звернення до ісламу, що робить Катар однією з найскладніших країн світу для набуття громадянства.

Ватикан

Паспорт громадянина Ватикану / Фото: Jagran Josh

Ватикан, найменша суверенна держава у світі, може похвалитися невеликим населенням, яке становить близько 450 громадян. Причиною є суворі правила громадянства. Ватикан надає громадянство лише за трьох виняткових обставин: якщо людина є кардиналом, який проживає у Ватикані або Римі, служить дипломатом, який представляє Святий Престол, або проживає у Ватикані через роботу в католицькій церкві. Ці специфічні умови роблять Ватикан однією з найскладніших країн світу для отримання громадянства.

Ліхтенштейн

Паспорт громадянина Ліхтенштейну / Фото: Jagran Josh

Розташована між Австрією та Швейцарією, багата мікродержава Ліхтенштейн із населенням близько 40 000 осіб потребує тривалого періоду часу для отримання громадянства.

Згідно зі звітом Інституту Ліхтенштейну, науково-дослідного центру та академічної установи в Бендерні, Гамприні, Ліхтенштейні, іноземці повинні прожити не менше 30 років, перш ніж вони зможуть подати заяву на натуралізацію.

Однак цей період можна скоротити до 10 років шляхом схвалення спільноти або укладання шлюбу. В якості альтернативи шлюб з громадянином Ліхтенштейну може прискорити процес, дозволяючи отримати громадянство всього через п'ять років.

Бутан

Паспорт громадянина Бутану / Фото: Jagran Josh

У віддаленому гімалайському королівстві Бутан діють суворі правила в'їзду для туристів, а отримати громадянство ще складніше. Іноземці, які бажають отримати бутанське громадянство, за умови, що не мають батьків-бутанців, повинні прожити в країні не менше 20 років перед поданням заяви.

Відповідно до Закону про Бутанських громадян 1985 року, іноземці мають демонструвати бездоганну поведінку у цей час, утримуючись від будь-яких негативних висловлювань на адресу бутанської монархії. Влада Бутану зберігає за собою право відхиляти заяви про надання громадянства без пояснення причин, а громадянство може бути відкликане, якщо в майбутньому люди будуть несприятливо відгукуватися про короля чи країну.

Саудівська Аравія

Паспорт громадянина Саудівської Аравії / Фото: Jagran Josh

Саудівська Аравія, багата на нафту країна, в якій розташовані Мекка і Медіна, найсвятіші місця ісламу, є величезними перешкодами для тих, хто шукає громадянство. Потенційні кандидати повинні проживати в країні не менше 10 років та вільно володіти арабською мовою.

Крім того, на офіційному сайті уряду Саудівської Аравії обов'язковими умовами є відсутність судимості та суб'єктивна оцінка того, що вас "загалом вважають моральною". Остаточне рішення щодо заяв на отримання громадянства залишається за міністром внутрішніх справ. Більше того, Саудівська Аравія не визнає подвійного громадянства, що потребує відмови від оригінального паспорта.

Кувейт

Паспорт громадянина Кувейту / Фото: Jagran Josh

Сусідній із Саудівською Аравією Кувейт, ще одна багата на нафту країна, повторює суворі критерії набуття громадянства свого сусіда. Національний закон Кувейту 1959 року свідчить, що для того, щоб мати право на натуралізацію, люди повинні проживати в Кувейті не менше 20 років, вільно володіти арабською мовою і сповідувати ісламську віру або за народженням або зверненням. Як і багато держав Перської затоки, Кувейт не визнає подвійне громадянство, що сприяє його репутації однією з найскладніших країн світу для отримання громадянства.

Швейцарія

Паспорт громадянина Швейцарії / Фото: Jagran Josh

Швейцарія, відома своїми приголомшливими пейзажами та високою якістю життя, має один із найсуворіших процесів отримання громадянства в Європі. Іноземці, які бажають стати громадянами Швейцарії, повинні проживати в країні не менше 10 років і мати дозвіл на проживання категорії "С".

Знання однієї з національних мов Швейцарії (німецької, французької, італійської чи ретороманського) є обов'язковим. На офіційному веб-сайті Державного секретаріату Швейцарії з міграції йдеться, що процес натуралізації містить декілька етапів затвердження на федеральному, кантональному і общинному рівнях, кожен з яких має різні вимоги. Прихильність Швейцарії до цих суворих критеріїв сприяє її репутації як одній з найскладніших країн світу для отримання громадянства.

Китай

Паспорт громадянина Китаю / Фото: Jagran Josh

Китай також накладає величезні бар'єри на отримання іноземного громадянства. Закон про китайське громадянство, як згадує Департамент імміграції, надає іноземцям обмежені можливості для отримання громадянства, в основному через сімейні зв'язки або інші законні причини. Закон залишається навмисно розпливчастим, що ускладнює управління процесом. Крім того, у законі не передбачено конкретного терміну проживання. Складні вимоги до громадянства Китаю утримують більшість іноземців від набуття китайського громадянства.

Північна Корея

Паспорт громадянина Північної Кореї / Фото: Jagran Josh

Північна Корея, потайлива та ізольована країна, яку часто називають Королівством-самітником, має один із найзагадковіших процесів отримання громадянства. Хоча критерії набуття північнокорейського громадянства недостатньо документовані, у звіті, опублікованому Південним методистським університетом у Техасі, йдеться, що відповідальність за надання громадянства несе Президія Верховного народного зібрання. Більше того, Північна Корея не визнає подвійне громадянство.

Японія

Паспорт громадянина Японії / Фото: Jagran Josh

Японія, яка має один із найпотужніших паспортів у світі, підтримує суворі вимоги до натуралізації. Іноземці повинні проживати в Японії безперервно протягом не менше п'яти років і демонструвати "порядну поведінку". Здатність утримувати себе у Японії має значення, а участь у організаціях, які виступають за повалення японського уряду, позбавляє людей права натуралізації. Японія не визнає подвійне громадянство, але вимоги до мови відносно м'які та вимагають базового володіння, що підходить для повсякденного життя.

Нагадаємо, названа найбільш переповнена туристами країна світу. Там їх утричі більше, ніж місцевих.

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