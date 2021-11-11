10 країн ЄС не закрили свої кордони для подорожей українців - перелік

10 країн ЄС не закрили свої кордони для подорожей українців - перелік

Для подорожі українці мають пройти повний курс вакцинації або показати негативний тест на коронавірус.

Ще одна країна Європи, попри рішення Ради ЄС вилучити Україну зі списку безпечних країн, залишила можливість подорожувати. Так, Швеція дозволяє в'їжджати до країни туристам з України. Це вже 10-та країна ЄС, яка не закриватиме кордони для українців.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

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Умови в'їзду до країни:

повна вакцинація;

негативний тест на коронавірус.

"Швеція залишилися відкритою для українців за умови повної вакцинації чи негативного тесту. Вже 10 країн ЄС зберегли можливості для подорожей українців. МЗС продовжує працювати з партнерами, аби можливостей було якнайбільше", - написав голова МЗС.

Куди українці можуть подорожувати:

Австрія Бельгія Данія Естонія Кіпр Нідерланди Хорватія Чехія Ірландія Швеція

Ці країни зберегли можливість для українців подорожувати до цих країн після того, як Європейський союз 9 листопада офіційно вилучив Україну із "зеленого списку" країн через погіршення ситуації з COVID-19.

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