Поліція арештувала вітчима дитини / © Getty Images

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В Аргентині завагітніла 10-річна дівчинка: її спочатку госпіталізували через сильний біль у животі, проте згодом виявилось, що дитина стала жертвою сексуального насильства.

Про це пише thesun.co.uk

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Інцидент стався в містечку Колонія Дора, штат Сантьяго-дель-Естеро. Дитину до лікані привезла її 25-річна мати. Після огляду медики заявили, що дитина вагітна та викликали поліцію. Аргентинські правоохоронці затримали 33-річного партнера матері дівчинки.

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За даними місцевих ЗМІ, жінка познайомилась з чоловіком через Facebook. Через кілька місяців пара переїхала жити разом. ЗМІ повідомляють, що 33-річний чоловік нібито кілька місяців знущався над донькою своєї партнерки.

Відомо про момент, коли мати почала підозрювати, що з її дитиною щось не так: «Після року, здавалося б, нормального життя, мати помітила дивний клубок у животі доньки. Вона запитала її про це, і дівчинка сказала, що чоловік щось з нею робив, поки її не було».

25-річна жінка також вагітна, а батьком дитини вважається 33-річний чоловік.

Чоловікові висунуто звинувачення у жорстокому сексуальному насильстві.

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Бабуся жертви засвідчила, що чоловік був агресивним щодо її доньки та онуки. За її словами, раніше вона неодноразово попереджала дитину, щоб вона не залишала її наодинці з 33-річною. Дівчина підтвердила слідчим, що партнер її матері неодноразово знущався над нею та домагався її.

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