10 тисяч бджіл атакували велосипед біля Лувру та заблокували вхід до метро

Рій бджіл. Фото: @ma_pauvre_lucette

У центрі Парижа біля Лувру стався незвичний інцидент — рій із щонайменше 10 тисяч бджіл оселився на припаркованому велосипеді просто біля входу до станції метро. Через це транспортні служби тимчасово закрили вхід до підземки та викликали місцевого пасічника.

Про це повідомило видання BBC.

Подія сталася в суботу вдень біля станції «Пале-Руаяль — Мюзе-дю-Лувр». Як повідомляють місцеві медіа, велосипед був припаркований біля перил неподалік від входу до метро. Невдовзі після цього на ньому зібрався величезний рій бджіл, який буквально вкрив частину двоколісного транспорту.

Очевидець Волкан Таначі, який приїхав на місце на велосипеді, розповів, що був вражений побаченим. За його словами, це було дуже незвичне місце для такого скупчення комах — просто біля жвавого входу до метро та поруч із туристичним районом.

Міський бджоляр, який прибув на виклик, пояснив виданню France Info, що бджоли утворили щільний клубок. За його словами, десь у центрі рою, ймовірно, перебувала матка, навколо якої й зібралися інші комахи.

Власник велосипеда розповів про інцидент в Instagram-акаунті @ma_pauvre_lucette. Він зазначив, що це старий велосипед його дідуся, якому майже 100 років. За словами чоловіка, транспорт простояв припаркованим приблизно 30 хвилин, перш ніж його обліпили тисячі бджіл.

Що саме могло привабити рій до велосипеда, наразі невідомо. Зрештою на місце події прибув пасічник, який безпечно зняв бджіл і забрав їх. Інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, укус павука-скрипки на італійському курорті кардинально змінив життя британки. Після екстреної операції вона щодня приймає 15 препаратів і майже не може ходити.

