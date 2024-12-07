10-й день протестів у Грузії: мітингарів розігнали водометами та сльозогінним газом

Під час масових протестів у Тбілісі спецпризначенці розігнали демонстрантів водометами та сльозогінним газом. Приводом стало використання піротехніки.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Протестувальників відтіснили з території, прилеглої до парламенту. Причиною розгону стало начебто використання демонстрантами піротехніки.

За даними медіа, на мітингу затримали одного з лідерів партії "Гірчі — більше свободи" та "Коаліції за зміни", депутата Цотне Коберідзе. Після звільнення він розповів, що його побили.

Фото: Associated Press

Після цього протестувальники перейшли на набережну і продовжили рух в бік площі Героїв і мерії Тбілісі. Там сталася сутичка з невідомими — повідомляють, що одна людина була озброєна.

За даними МВС Грузії, загалом в адміністративному порядку затримали 48 людей. Їм інкримінують непокору працівникам поліції та дрібне хуліганство. Серед затриманих — журналіст телекомпанії Mtavari Бека Коршія та ексзаступник міністра економіки Грузії Зураб Алавідзе.

Причина протестів у Грузії

Масові акції протесту в Грузії спровоковані відмовою урядом після парламентських виборів, на яких переможцем оголосили проросійську партію "Грузинська мрія", від переговорів про вступ країни до Європейського Союзу.

Однак опозиція та президентка Саломе Зурабішвілі не визнали результати. Правоохоронці відкрили 47 кримінальних справ, зокрема за вкидання бюлетенів на виборчій дільниці.

Міжнародні спостерігачі зафіксували порушення, зокрема тиск на виборців і маніпуляції. Тбіліський суд відхилив позови опозиції щодо анулювання результатів.

Опозиційні партії розпочали безстрокові акції протесту, вимагаючи нових виборів. 28 листопада Європарламент ухвалив резолюцію, що не визнає результатів голосування, зазначивши численні порушення. Європарламент закликав провести нові вибори під міжнародним наглядом.

28 листопада премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе оголосив про відмову від переговорів із ЄС до 2028 року та від бюджетної допомоги з боку Євросоюзу.

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