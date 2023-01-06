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10 загиблих: у Мексиці затримання сина наркобарона спровокувало бійню - відео

10 загиблих: у Мексиці затримання сина наркобарона спровокувало бійню - відео

Фото: Associated Press

У місті Кульякан розпочалася справжня війна між наркокартелем, місцевими силовиками та військовими, яких залучили на допомогу.

У Мексиці після арешту наркобарона Овідіо Гусмана Лопеса почалися масштабні заворушення. Бойовики наркобарона обстріляли два літаки та вбили трьох співробітників сил безпеки. Перестрілка між бандою та правоохоронцями тривала весь день 5 січня.

Про це пише BBC.

Гусмана Лопеса, який був лідером наркокартелю свого батька, затримали в Кульякані. Після цього члени його банди встановили блокпости на дорогах, підпалили автомобілі та обстріляли два літаки.  

Затримання спровокувало справжню бійню на вулицях міста — члени наркокартелю зав'язали стрілянину з силовиками, внаслідок якої загинули 10 людей та ще 29 осіб отримали поранення.  У трьох аеропортах мексиканського штату Сіналоа скасували понад 100 рейсів.

У соцмережах опублікували відео з обстріляного бойовиками пасажирського літака, який мав летіти з Кульякана до Мехіко.

Бойовики також відкрили вогонь по вертольотах силовиків та обстріляли літак, у якому транспортували Лопеса. Два вертольоти бойовикам вдалося підбити за допомогою великокаліберної зброї, встановленої на броньованих автомобілях охоронців наркобарона.

Регіональна влада повідомила, що ситуацію вдалося стабілізувати, а наркобарона успішно доправили до Мехіко літаком Військово-повітряних сил, після чого його екстрадують до США.

У зв'язку із заворушеннями влада рекомендувала жителям не залишати дім і скасувала заняття в школах та університетах.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Як заявив міністр оборони Мексики генерал Луїс Кресенсіо Сандоваль, перш ніж Овідіо Гусмана впіймали, за ним стежили близько пів року.

Овідіо Гусмана вже затримували 2019 року, але тоді спалахнули заворушення такого масштабу, що його звільнили за наказом президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, щоб уникнути жертв серед мирних жителів.

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