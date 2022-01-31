100 пакетів з фентанілом знайшли у спальні 13-річної дитини, яка померла від передозування у школі в США

100 пакетів з фентанілом знайшли у спальні 13-річної дитини, яка померла від передозування у школі в США

Після вживання фентанілу хлопчик знепритомнів у приміщенні школи, а через два дні помер.

В американському штаті Коннектикут поліція знайшла близько 100 пакетів з фентанілом у будинку 13-річного хлопчика, який помер після передозування наркотиками у школі в Гартфорді.

Про це повідомляє NBC News.

"Ми можемо з упевненістю сказати, що фентаніл, що викликав передозування, був тим самим фентанілом, який був у спальні неповнолітнього", - вказали правоохоронці.

Зазначається, що юнак, чиє ім'я не розголошується, помер 15 січня, через два дні після того, як знепритомнів у приміщенні Гартфордської академії спорту та медичних наук. Тоді разом із ним від фентанілу постраждали ще двоє учнів, вони вже одужали.

Після інциденту поліціянти провели обшук навчального закладу, під час якого знайшли близько 40 пакетів з фентанілом, захованих в різних місцях.

"Наразі ми не маємо жодних доказів того, що хтось, окрім померлого неповнолітнього, приніс фентаніл до школи", - додали у поліції.

Нагадаємо, що у США в розпал пандемії COVID-19 у 2020 році від передозування померли 93 тисячі людей. Попередній рекорд в країні встановили за рік до цього, коли жертвами наркотиків стали 72 тисячі американців.

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