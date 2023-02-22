100-річна жінка розкрила секрети свого довголіття: що вона п'є

Жителька Ньюбері (Англія) Вініфред "Вінні" Валентайн Тігвелл, яка у лютому відсвяткувала своє 100-річчя, згадала про щасливі роки та розповіла про секрети довголіття.

Про це повідомляє inyourarea.

Валентайн Тігвелл навіть у своєму поважному віці захоплюється садівництвом, прогулянками, в’язанням, переглядом перегонів і випічкою.

Особливу пристрасть Вінні відчуває до чаю. Менеджерка будинку для людей похилого віку, де наразі живе Вінні, каже, що навіть вона вчиться секретам довголіття у своєї підопічної.

"Ми наполегливо працюємо, щоб підтримувати мешканців у тому, щоб вони жили повноцінним життям, і святкування особливих випадків і днів народження відіграє важливу роль у цьому", - сказала вона.

Післяобідній чай для Вінні є обов'язковим.

Його називають одним з секретів її довгого життя. А ще Вінні дуже люблять усі мешканці будинку за її чудове почуття гумору і оптимізм.

Додамо, що згідно з останніми нового дослідженнями, лише кілька горняток чаю на тиждень здатні потенційно подовжити життя людини, однак лише деякі види покращують здоров'я та дарують довголіття.

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