100-річний експрезидент США достроково проголосував на виборах: за кого він віддав голос

Його родина сказала, що він дуже хотів проголосувати за віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Колишній президент США, 100-річний Джиммі Картер проголосував на виборах у штаті Джорджія в середу 16 жовтня, на другий день дострокового голосування.

Про це пишуть CBS News і New York Times.

За інформацією Центру Картера, він голосував поштою, виконуючи своє бажання прожити достатньо довго, щоб проголосувати за віцепрезидента Камалу Гарріс. На початку цього місяця Картеру виповнилося 100 років. Його онук Джейсон Картер повідомив, що бюлетень дідуся передали до місцевого суду.

Джиммі Картер – перший президент в історії США, який досяг віку 100 років, і рекордсмен перебування у статусі експрезидента США.

З лютого 2023 року Картер перебуває під паліативним доглядом в Плейнсі, штат Джорджія. Його дружина Розалінн, з якою він прожив 77 років, померла у віці 96 років у листопаді 2023 року.

Що відомо 39-го президента США Джиммі Картера, читайте у цій статті за посиланням.

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