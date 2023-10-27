1000 котів врятували від забою та продажу під виглядом шашликів зі свинини та баранини

У китайській провінції Цзянсу поліція врятувала близько 1000 котів з вантажівки, що прямувала на бійню.

Про це пише CNN із посиланням на державні китайські ЗМІ.

Це припинило частину незаконної торгівлі, яка обманним шляхом продавала котяче м'ясо під виглядом шашликів зі свинини або баранини, а також ковбас.

Повідомляється, що до правоохоронців звернулися активісти із захисту тварин. Вперше вони помітили велику кількість дерев'яних ящиків із безліччю котів біля цвинтаря. Активісти патрулювали вулиці протягом шести днів, а коли вантажівка почала переправляти тварин на бійню, вони втрутилися та викликали поліцію. Згодом автомобіль вдалося перехопити.

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Поліція і сільськогосподарська влада відтоді відправили тварин до притулку неподалік. Торговці мали отримати прибуток на суму 20 500 доларів.

Один активіст, сказав, що в рамках незаконної операції можна продати пів кілограма котячого м'яса приблизно за 4 долари, видаючи його за баранину та свинину. Після обробки кожна кішка важить близько 2 кг.

Інша активістка Хань Цзялі, яка брала участь у зупинці вантажівки, розповіла, що це не вперше і що вона вже зупиняла подібну незаконну торгівлю раніше у Гуандуні, провінції на півдні Китаю.

Поки що невідомо, чи когось заарештували і чи були коти безпритульними чи домашніми тваринами.

Нагадаємо, нещодавно працівник відомої китайської пивоварні помочився до резервуара із солодом. Він зіпсував репутацію бренду.

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