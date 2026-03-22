104-річна жінка розкрила секрети свого довголіття

104-річна жителька американського штату Техас розкрила секрети довголіття.

Про це пише видання U.S. News & World Report.

Жінка народилася 1922 року в Луїзіані і вважає, що у неї хороша спадковість: її мати дожила до 92 років, а сестри — до 90 і 95. Вона ніколи не курила, практично не вживала алкоголь і радить робити так само всім, хто хоче дожити до 100 років.

Довгожителька надає великого значення фізичній активності. Від 45 до 95 років вона регулярно займалася спортом. Тренування не припинилися навіть після заміни в 92 роки колінного суглоба.

Щоб не втратити ясність розуму, жінка займається живописом. Крім того, у 95 років вона почала вивчати французьку мову.

Раніше повідомлялося, що Ян Стінберг, який вважався найстаршим чоловіком у Південній Африці, помер у новорічний день 2026 року, всього через кілька годин після святкування свого 121-го дня народження. Колишній могильник, рибалка та кедді на полі для гольфу помер від нападу астми у колі родини.