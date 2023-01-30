106-річна жінка, яка не знає причин свого довголіття, дала пораду молоді: що вона сказала

Жителька США зі штату Айова, яка відзначить свій 107 день народження 12 лютого, дала пораду молоді.

Про це повідомляє Southeast Iowa Union.

Іда Странк із міста Вільямсберг народилася 1916 року. Окрім неї, її батьки мали ще 10 дітей. Сім'я була не дуже багатою, тому довгі роки Странк мала лише дві сукні: одну для школи, а другу - для дому.

Від дитинства вона багато працювала на фермі, потім влаштувалася на фабрику продуктової компанії Quaker Oats, а пізніше займалася розсилкою насіння та розсади.

Жінка вийшла заміж, проте дітей у шлюбі не народилося. Після смерті чоловіка 1990 року Странк багато займалася шиттям та садівництвом.

106-річна жінка зізналася, що не знає причин свого довголіття, проте вона таки дала пораду молоді. "Завжди займайтеся чимось!" - коротко сказала вона.

Раніше стало відомо, що уродженка США Марія Браньяс Морера стала найстарішою людиною у світі за версією Книги рекордів Гіннеса.

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