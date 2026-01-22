- Дата публікації
106-річний чоловік розкрив секрет свого довголіття
Джеймс Чоу вважає, що саме фізичні вправи допомогли його дожити до 106 років.
106-річний житель американського штату Гаваї відсвяткував день народження тренуванням у спортзалі.
Про це повідомляє видання Hawaii News Now.
Джеймс Чоу народився у Китаї 1920 року. Після війни він працював на цукровій плантації на Мауї, а у 1950-ті переїхав на Оаху. Пізніше він став професором інженерної справи в Гавайському університеті Маноа.
У 68 років Чоу пішов на пенсію. Невдовзі у нього діагностували цукровий діабет. Після цього чоловік став регулярно ходити до спортзалу і тренується досі. Він вважає, що саме у фізичних вправах полягає секрет його довголіття.
Чоу також дотримується простого раціону: він їсть тофу, рис, свіжі фрукти та овочі.
Нагадаємо, Ян Стінберг, який вважався найстаршим чоловіком у Південній Африці, помер у новорічний день 2026 року, всього через кілька годин після святкування свого 121-го дня народження. Він помер від нападу астми у колі родин.