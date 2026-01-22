ТСН у соціальних мережах

Світ
292
1 хв

106-річний чоловік розкрив секрет свого довголіття

Джеймс Чоу вважає, що саме фізичні вправи допомогли його дожити до 106 років.

Віра Хмельницька
Чоловік пов'язав довголіття зі спортом

Чоловік пов’язав довголіття зі спортом / © Getty Images

106-річний житель американського штату Гаваї відсвяткував день народження тренуванням у спортзалі.

Про це повідомляє видання Hawaii News Now.

Джеймс Чоу народився у Китаї 1920 року. Після війни він працював на цукровій плантації на Мауї, а у 1950-ті переїхав на Оаху. Пізніше він став професором інженерної справи в Гавайському університеті Маноа.

У 68 років Чоу пішов на пенсію. Невдовзі у нього діагностували цукровий діабет. Після цього чоловік став регулярно ходити до спортзалу і тренується досі. Він вважає, що саме у фізичних вправах полягає секрет його довголіття.

Чоу також дотримується простого раціону: він їсть тофу, рис, свіжі фрукти та овочі.

Нагадаємо, Ян Стінберг, який вважався найстаршим чоловіком у Південній Африці, помер у новорічний день 2026 року, всього через кілька годин після святкування свого 121-го дня народження. Він помер від нападу астми у колі родин.

292
