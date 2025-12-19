ТСН у соціальних мережах

Світ
41
1 хв

109 білоруських політв’язнів на волі: яку роль відіграла Україна у гуманітарній операції

Україна відіграла ключову роль у координації процесу.

Дар'я Щербак
Політв′язні

Політв′язні / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

До Польщі та Литви успішно доставили 109 колишніх білоруських політв’язнів.

Про це пише Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Завдяки злагодженій співпраці України з міжнародними партнерами на волю вийшли представники білоруської опозиції, журналісти та громадські діячі, які роками зазнавали політичних переслідувань.

Політв’язні / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

«У Варшаві їх зустрічали родичі, волонтери, журналісти та дипломати», — йдеться в повідомленні.

Політв’язні / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

За інформацією штабу частина звільнених залишиться у Польщі, інші продовжать шлях до Литви.

Координаційний штаб подякував США, урядам європейських країн та всім партнерам, які долучилися до цієї гуманітарної місії, за підтримку та солідарність у захисті прав людини.

Нагадаємо, у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що 13 грудня між Україною та Білоруссю відбувся захід з повернення цивільних осіб. На запит та за сприяння американських партнерів Україні передано 114 цивільних громадян, серед них — білоруські політв’язні та ув’язнені українці, які утримувалися на території Білорусі.

41
