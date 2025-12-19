- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 41
- Час на прочитання
- 1 хв
109 білоруських політв’язнів на волі: яку роль відіграла Україна у гуманітарній операції
Україна відіграла ключову роль у координації процесу.
До Польщі та Литви успішно доставили 109 колишніх білоруських політв’язнів.
Про це пише Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Завдяки злагодженій співпраці України з міжнародними партнерами на волю вийшли представники білоруської опозиції, журналісти та громадські діячі, які роками зазнавали політичних переслідувань.
«У Варшаві їх зустрічали родичі, волонтери, журналісти та дипломати», — йдеться в повідомленні.
За інформацією штабу частина звільнених залишиться у Польщі, інші продовжать шлях до Литви.
Координаційний штаб подякував США, урядам європейських країн та всім партнерам, які долучилися до цієї гуманітарної місії, за підтримку та солідарність у захисті прав людини.
Нагадаємо, у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що 13 грудня між Україною та Білоруссю відбувся захід з повернення цивільних осіб. На запит та за сприяння американських партнерів Україні передано 114 цивільних громадян, серед них — білоруські політв’язні та ув’язнені українці, які утримувалися на території Білорусі.